泰國羽毛球賽防疫狂甩碌　檢測技術亂來　參賽球手慘成受害者

世界羽聯（BWF）泰國羽毛球公開賽自周二開賽以來狀況百出，連日傳出確診案例，其中測試呈陽性的球手一度被逼退賽後又再獲准繼續參賽，政策朝令夕改，引來大馬33歲老將劉國倫不滿。印度前球王也在Twitter怒斥檢測人員的技術太差，令他流鼻血。

BWF世巡賽開賽前後，防疫規格雖已提高，除了賽前在酒店隔離10天，大會也訂定一系列準則要求選手、教練遵守，如按時採檢、禁止球員肢體接觸、訓練與比賽外都需全程配戴口罩，更要球手在限制時間內訓練。

大會在比賽期間撤底消毒。（BWF官網）

確診球手「彈出彈入」重獲出賽資格

然而在「隔離泡泡」下，比賽期間仍有職球員確診，首日便有印度前球后妮禾爾與另外2名球手因病毒測試呈陽性而退賽，他們的首輪對手因此而獲保送入下一輪。但接下來安排卻峰迴路轉，經泰國當地醫療團隊與專家再次檢測後，球手可以重新出賽，原因是3人曾染疫而抗體檢測也呈陽性。

【4名新冠病毒測試陽性球手，有3人獲准繼續參賽，即睇點解】

大馬球手炮轟BFW：令球員感混亂

BWF朝令夕改的安排引發參賽球員擔憂，在16強敗予李卓耀的大馬老將劉國倫，受訪時砲轟BWF根本沒有標準程序可言：「我們都會非常擔心，因為大會根本沒有明確的標準防疫程序，剛剛公布（有球手）不能參賽，隔一天又說可以比賽，令球員很混亂。」

劉國倫認為，BWF的做法對這次檢測事件中受影響的球員，尤其是對原本已經晉級的對手不公平。

大馬老將劉國倫認為BWF根本沒有明確防疫標準。（Getty Images）

不全面保障選手 港隊混雙成「受害者」

此外，昨日（14日）香港混雙組合鄧俊文／謝影雪臨時決定退賽，也與BWF對染疫相關球隊未有防範有關。BWF在周三曾公布再有二人確診，卻未有公開名字，昨日賽前爆出其中一名確診者是德國混雙隊教練程文欣，可是BWF只做了確診者獨自隔離的決定，繼續讓同隊的緊密接觸者球手比賽，令港隊在考慮到感染危機下，無奈退賽。

即使德國兩名球員接受檢測後，結果呈陰性，但BWF似乎未有考慮到病毒有21天潛伏期，謝影雪在社交網絡上表示希望BWF能更全面保障運動員。

因對手教練確診卻未有退賽，香港混雙組合鄧俊文／謝影雪臨時決定棄賽，二人大感無奈。（資料圖片）

印度前球王檢測後流鼻血

令球手不滿的，還有檢測人員的技術，繼印度前球后妮禾爾「偽陽性」的爭議後，隊友前球王施里簡夫（Kidambi Srikanth）也在Twitter爆料，痛斥當地工作人員的檢測技術太糟糕，令他流鼻血。

施里簡夫在twitter發文表達不滿：「我們努力照顧自己身體，為的是可以參加比賽，而不是為了在檢測中流血。來到泰國後我做了4次檢測，全都非常糟糕，無法接受。」

We take care of ourselves for the match not to come and shed blood for THIS . However , I gave 4 tests after I have arrived and I can’t say any of them have been pleasant .

Unacceptable pic.twitter.com/ir56ji8Yjw — Kidambi Srikanth (@srikidambi) January 12, 2021

BWF隨即發表聲明，指施里簡夫流鼻血的原因，或許是工作人員在鼻腔拭子採樣時位置不正確，導致微血管破裂造成輕微出血。但當時工作人員並未注意到他的鼻子有任何狀況，他也沒有即時表達不適。

桃田賢斗社交媒體報平安

而在出發前於機場接受PCR檢測結果呈陽性的日本球王桃田賢斗，雖然他當時沒有出現任何症狀，不過日本隊也因此取消遠征泰國，選擇全隊退賽。桃田賢斗昨日透過社交媒體表示已康復，結束隔離期後已重返訓練，「我會努力在球場上展現出健康的面貌，往後也請多多給予支持。」

Under the guidance of the public health center, I have resumed practice from today after the quarantine period.

I’d like to do my best so that I can show my healthy appearance on the court.

Thank you for your continued support.#桃田賢斗 #感謝 pic.twitter.com/Qh1I9lLi6n — 桃田賢斗 (@momota_kento) January 14, 2021

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