【英超】如何較易得到12碼？　拉舒福特透露摩連奴心法

利物浦領隊高普近日公開指摘球證判罰12碼時偏頗，矛頭直指宿敵曼聯，經常獲得「優待」。 曼聯前鋒拉舒福特昨受訪時稱，曼聯也有經歷應得而不獲12碼的日子，那時執教的主帥提醒他要「醒啲」，果然有效。

爭取／博12碼有沒有秘訣？拉舒福特憶起生命裏其中一位教練——摩連奴。

這位英格蘭國腳在疫症爆發時關注貧窮學童的飲食，獲英格蘭足球記者協會頒發特別獎項表揚，昨（14日）領獎時接受訪問，談現况亦談往事，被問及高普近日的言論。高普指曼聯近兩年所得12碼，「比我執教利物浦5年半還多」，引起爭議。拉舒福特說曼聯也有看來受「打壓」的時候，「我記得有5、6次，我應該獲判12碼」。

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曼聯12碼獲優待，孰真孰假？（Getty Images）

拉舒福特稱那段時間由摩連奴執教，而他才還未夠廿歲，經驗尚淺。摩連奴提醒他殺入禁區遇上對手攔截，有機會獲得12碼便要「做足啲」，「佢話做起上嚟要醒啲，唔係冇㗎（If you are not savvy about the way you do it, then you are not going to get it）」。

「唔夠醒，再醒啲！」（Getty Images）

拉舒福特說自此之後，得到一些12碼，「從足球員成長而說，這是需要學習和理解的東西」。他認為做前鋒，不論入楔或引球推進，目的只有一個，就是入球，「你不想被攔截，不想被奪去腳下球。這不過是攻方與守方的事，極刑從中發生」。

咁樣夠醒未？（Getty Images）

回說獎項，拉舒福特憑着善心與熱心，成為同一獎項歷來最年輕得主，並獲曼聯傳奇領隊費格遜讚揚。費格遜稱初遇拉舒福特，他還是7歲的小孩，看着他在曼聯裏步步晉升，成為人才，「除了足球，他在近幾個月幫助有需要的人，成就令人鼓舞」。

費格遜（中）致辭讚揚拉舒福特的善舉。（Getty Images）

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拉舒福特說能與費格遜從電話對談一會，喜出望外，感激他認同之餘，亦希望出一分力。費格遜早前捐出200萬鎊，資助拉舒福特擔任大使的慈善團體，扶助弱勢。美中不足是，他有一個無法達成的心願，「生涯唯一後悔的事，是我無法在費格遜領軍下比賽」。

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