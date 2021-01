【英超】如何較易得到12碼？　拉舒福特透露摩連奴心法

利物浦領隊高普近日公開指摘球證判罰12碼時偏頗,矛頭直指宿敵曼聯,經常獲得「優待」。 曼聯前鋒拉舒福特昨受訪時稱,曼聯也有經歷應得而不獲12碼的日子,那時執教的主帥提醒他要「醒啲」,果然有效。

爭取/博12碼有沒有秘訣?拉舒福特憶起生命裏其中一位教練——摩連奴。

這位英格蘭國腳在疫症爆發時關注貧窮學童的飲食,獲英格蘭足球記者協會頒發特別獎項表揚,昨(14日)領獎時接受訪問,談現况亦談往事,被問及高普近日的言論。高普指曼聯近兩年所得12碼,「比我執教利物浦5年半還多」,引起爭議。拉舒福特說曼聯也有看來受「打壓」的時候,「我記得有5、6次,我應該獲判12碼」。

拉舒福特為學童食物再諫約翰遜 死敵球迷計劃破天荒表揚

曼聯12碼獲優待,孰真孰假?(Getty Images)

拉舒福特稱那段時間由摩連奴執教,而他才還未夠廿歲,經驗尚淺。摩連奴提醒他殺入禁區遇上對手攔截,有機會獲得12碼便要「做足啲」,「佢話做起上嚟要醒啲,唔係冇㗎(If you are not savvy about the way you do it, then you are not going to get it)」。

「唔夠醒,再醒啲!」(Getty Images)

拉舒福特說自此之後,得到一些12碼,「從足球員成長而說,這是需要學習和理解的東西」。他認為做前鋒,不論入楔或引球推進,目的只有一個,就是入球,「你不想被攔截,不想被奪去腳下球。這不過是攻方與守方的事,極刑從中發生」。

咁樣夠醒未?(Getty Images)

回說獎項,拉舒福特憑着善心與熱心,成為同一獎項歷來最年輕得主,並獲曼聯傳奇領隊費格遜讚揚。費格遜稱初遇拉舒福特,他還是7歲的小孩,看着他在曼聯裏步步晉升,成為人才,「除了足球,他在近幾個月幫助有需要的人,成就令人鼓舞」。

費格遜(中)致辭讚揚拉舒福特的善舉。(Getty Images)

【很多家長不滿食物包質素,拉舒福特立即促請首相約翰遜注視】

+ 3 + 3 + 3

拉舒福特說能與費格遜從電話對談一會,喜出望外,感激他認同之餘,亦希望出一分力。費格遜早前捐出200萬鎊,資助拉舒福特擔任大使的慈善團體,扶助弱勢。美中不足是,他有一個無法達成的心願,「生涯唯一後悔的事,是我無法在費格遜領軍下比賽」。

【有利物浦球迷建議在晏菲路掛橫額,表揚拉舒福特】

【英超第19輪賽程】