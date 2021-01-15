【足球熱話】比利紀錄片下月底上架　重溫球王最輝煌的12年

「破紀錄﹑唔破紀錄﹑破紀錄﹑唔破紀錄！」 現今球壇兩大破紀錄的常客—C朗拿度及美斯，近期打破球王比利兩項紀錄，分別引起不少話題。比利在輝煌時代效力山度士，力撐球王在生涯中射入過千球。 正當有關比利入球的討論如火如荼，球王親自透過社交網站上載一條自己紀錄片的預告。難道一切爭議，只是宣傳技倆？

當今球壇兩大球王C朗拿度及美斯，多年入球停不了，變成比利「狙擊手」。二人相繼打破球王的紀錄，美斯先在上月底打破比利的單一球會最多入球紀錄；C朗則在月初超越比利的正式賽事入球數字。

C朗美斯隔空再鬥法 一周內連升兩級成史上入球王

山度士反擊美斯紀錄未計友賽士哥 比利數度訪港轟14球

C朗與美斯恰巧近日亦超越球王比利的不同入球紀錄。（資料圖片／Getty Images）

當代球王破紀錄，隨之而來是一地花生。C朗及美斯破比利紀錄後，先有山度士公開反擊美斯的紀錄，宣稱比利在球會取得1091球，而並非美斯超越的643球，應該將友誼賽及非正式賽事亦計算在內。

若按相同準則，C朗早前超越的紀錄亦非「真紀錄」。網民及後發現比利Instagram的個人簡介中，提及「足球史上入球最多球員（1283球）」，又引起一番熱議。

比利Instagram的個人介紹中宣稱自己是史上入球最多球員，歷年攻入1283球。（instagram@pele）

【足球正式比賽入球王】（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

C朗與美斯先後超越比利，使球王相關的話題被再度炒得熱哄哄，有一方面樂見討論延續下去，正是網上串流平台《Netflix》，事關他們於2月23日推出一套比利的紀錄片。比利早前亦在個人Instagram上載預告片，並稱「很快就有機會一同重溫我的回憶」，不禁令人懷疑一切有關紀錄的話題，同樣為紀錄片造勢。

這齣同名紀錄片，由查恩漢（David Tryhorn）及尼高拉斯（Ben Nicholas）共同執導，講述比利在1958至1970年間，3度高舉世界盃的驕人成績，當中亦有比利的訪問，以及薩加奴（Mario Zagallo）﹑查仙奴（Jairzinho）及維連奴（Rivellino）等名宿受訪。

美斯打破比利的入球紀錄，如今山度士反駁比利入球不止643球。（資料圖片／Getty Images）

美斯早前入選金球獎史上夢幻一隊，點擊觀看尚有誰入選：（按圖放大）