【黎志偉爬如心廣場｜不斷更新】已攀逾8小時　從65樓再上攀

黎志偉今早10時15分開始，正式上攀，目標要爬上高約320米的荃灣如心廣場。在中午12時多，黎志偉抵達約120米高的31樓隔火層，到下午1時半後再往上攀，至下午5時半，上到65樓隔火層。

【晚上6：38】黎志偉再開始上攀。

【晚上6：34】經過1小時的休息後，黎志偉準備出發，由65樓攀上天台。工作人員正為黎志偉繫好繩索，將他慢慢移到大廈外。

【下午5：32】黎志偉完成第2段，安全抵達65樓，工作人員馬上為他披上羽絨保暖。黎志偉表示，在四十幾樓，接近前進不到，上面及下面的繩索不停轉到打結，纏了幾個圈，他需要慢慢解結，所以爬得好慢。他說：「爬到四十幾五十樓，我爬到手指都抽筋。」他表示比想像中辛苦，希望晚上7時前可以完成挑戰。他還講到已經適應了高度，「起初都暈暈倒，望下面都有些怯，但現在已經適應好。」完成休息後，他會挑戰65樓到89樓的最後一段。

【下午5：23】黎志偉已攀超過200米高，接近65樓隔火層。有工作人員到外面接應他。

工作人員在65樓接應黎志偉。（大會直播截圖）

黎志偉在近下午5時25分，接近65樓隔火層。（大會直播截圖）

【下午3：55】黎志偉再開直播，爬了182米左右，高度約在萬景峰天台左右，他表示剛才在空中接近失控，因為非常大風，幾條繩又纏在一起。他說：「幸好風將我吹向窗，我用手扶住窗，慢慢解開繩，才能向上爬。」

他估計自己在五十幾樓，手亦開始不斷生水泡，新手套亦爛了，要上65樓換手套，左手「老鼠仔」有抽筋跡象。他之後又講到大風的情況：「直情惡劣環境，幾條繩纏在一起，如果解不開，就玩不下去。」他趁機食糖補充體力，他表示爬的進度太慢，如果不大風，可以在天黑前爬上頂。

大風常常將黎志偉吹到左搖右擺。（大會直播截圖）

據大會的直播，黎志偉爬到約150米。（大會直播截圖）

【下午2：15】黎志偉開直播，高度約133米。他表示這段幾辛苦，左手手臂有抽筋跡象。他見到有人在大廈玻璃上貼了「加油」。他表示風勢很強，每爬一小段就要整理繩尾。因為現場大風，有時見到黎志偉被吹到左搖右擺，待位置穩定後，他才能繼續爬升。

【下午1：35】工作人員回到大廈內，黎志偉開始上攀。

【下午1：30】休息完後，黎志偉正在繫上繩索，準備在31樓隔火層出去，繼續挑戰。

【中午12：19】黎志偉連人帶輪椅安全進入31樓隔火層。由地下到31樓，這段是3個階段中最長，有120米。黎志偉會在隔火層稍作休息，飲水及食能量啫喱。他表示比想像中累，因為繩尾有100米長，雖然他有戴手套，但已經開始出水泡。有工作人員為他披上羽絨外套及按摩手部。

【中午12：05】黎志偉接近抵達31樓隔火層，完成了全程的三分一。有位工作人員出到大廈外，接應黎志偉，幫他換繩及確保他的安全。

黎志偉接近抵達31樓。（大會直播片段截圖）

【早上11：55】據大會直播顯示，黎志偉已經大約爬到100米高。

黎志偉大約爬到100米高。（大會直播畫面截圖）

【早上11：32】黎志偉停下來，正在休息，吃點東西，他表示已經爬了四分之一。他透露從這個高度望下去，還未算很驚。看起來，黎志偉今日狀態不錯。

【早上10：45】黎志偉在直播片段表示，剛剛爬了20米，爬到離地約30米的地方，他剛剛食了一粒糖。他表示，想不到起步這百多米那麼辛苦，他解釋「條繩好彈」，他說：「一路向上爬，卸晒我啲力。」他表示攀爬位置沒有太陽直曬到，初段有風吹過的時候，都會感到陰風陣陣，他估計再上會更大風。

【早上10：15】黎志偉沿繩下降至離地約9米高的位置，準備攀爬的挑戰。在地面的響號聲後，黎志偉開始憑雙手、坐住輪椅上攀320米高的如心廣場。

黎志偉的攀爬會分為3個階段，首階段是由地面爬到上31樓，之後是31樓上65樓，最後是65樓上天台。據透露，黎志偉計劃首階段會爬得較快。

+ 2 + 2 + 2

【早上10：10】黎志偉似乎已抵達起步位置，他舉起手機又揮手，與地上的人群自拍合照。

【早上9：35】黎志偉出到隔火層的支架，之後慢慢沿繩下降。

【早上9：15】黎志偉離開地面，搭升降機上如心廣場31樓隔火層，準備挑戰。包括工作人員、記者及街坊，如心廣場外有約百人，多名警員曾到場視察，並與主辦單位工作人員溝通，大廈方面亦放了很多「保持社交距離」的告示。

+ 8 + 8 + 8

黎志偉亦希望藉「城市大廈攀登300+」的挑戰，為香港大學矯形及創傷外科學系籌款購買「機械腳」等復康儀器，幫助脊髓損傷患者及行動不便的病人。

「包山王」黎志偉身殘志不殘 下月挑戰坐輪椅爬荃灣如心廣場

黎志偉曾經是香港的精英運動員，4次贏得亞洲攀石冠軍，亦曾贏得長洲搶包山冠軍，獲得「包山王」的外號。不過，黎志偉在2011年遇上車禍，下半身癱瘓。他在2016年坐住輪椅攀上獅子山，其故事之後更被改編為電影《獅子山上》。

【黎志偉爬獅子山的經歷被編為電影《獅子山上》，由林德信及衛詩雅主演】