孫楊上訴｜仲裁官庭外言論致重審　審前批中國虐狗者「落地獄」

中國泳隊王牌孫楊被判停賽8年後上訴至瑞士聯邦法院得直，得以翻案，排期重審。法院今頒下理由指，國際體育仲裁法庭（CAS）的仲裁小組主席或有不公，並非出自庭上裁斷，而是庭外言論。 法院指仲裁小組主席、意大利前外長法迪尼在twitter發表保護狗隻的言論，言辭暴力且針對中國人。

瑞士聯邦法院的判辭交代來龍去脈。孫楊去年2月被國際體育仲裁法庭裁定，拒絕世界反禁藥組織（WADA）的藥檢，停賽8年。孫楊為此向聯邦法院提上訴，及要求覆核CAS審訊過程。聯邦法院覆核後，認為法迪尼（Franco Frattini）在2018及19年在twitter發表保護動物的言論，存在偏見。

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法迪尼的動保言論過激，涉及人種和膚色，成為孫楊翻案的原因。（Getty Images）

查看法迪尼的twitter最近動態，轉發大量關於保護動物的帖文，例如關注動物及領養資訊。他在18至19年，於twitter一再轉發關於廣西玉林狗肉節的消息，加以批評，用字成為孫楊團隊翻案的武器。早於18年7月，法迪尼批評玉林屠殺貓狗的人為「混蛋、喜虐待的中國人落地獄」（hell forever for those bastard sadic chinese）。

法迪尼指斥玉林狗肉節的言論（Twitter截圖）

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玉林狗肉節於每年6月下旬夏至時分舉行，法迪尼自19年5月底一再轉載關於玉林人虐待及屠宰狗隻的圖片和影片，當時距離他主審孫楊藥檢案，不足半年。該些留言中，法迪尼抨擊虐狗人士，不止一次形容影像中人為「黃面」，又曾指斥虐狗人士為「黃面中國怪獸，邊笑邊虐待小狗，應該直落地獄盡頭」，又指斥狗肉節不人道，卻得到中國的權力部門保護。有人指他種族歧視，他正面反擊「那些可怖的虐待狂是中國人……虐待無辜動物，應該落地獄」。

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另一條指斥中國人的推文（twitter 截圖）

上述激烈的動保言論，聯邦法院認為已經構成問題。今天頒下的裁決理由指，要從客觀角度考慮，仲裁官會否在裁決時有所偏見。法迪尼的用字，以及重複使用強烈的論調，已構成問題，「他指摘某些中國人，好些用字關乎膚色。而且，不少言論在他獲委任為仲裁小組主席後發表」。聯邦法院認為從客觀角度，法迪尼能否不偏不倚審案，已有疑點，決定擱置原先判罰，重組仲裁小組，再次審理孫楊的藥檢案。

孫楊案件將由CAS排期再次審理，日子未定。（Getty Images）

瑞士聯邦法院於去年12月24日平安夜裁定孫楊藥檢案將會重審，8年禁賽令亦告擱置，故現時孫楊實可以參賽。

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