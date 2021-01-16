桌球｜「75雙雄」第70次對壘水準依然　千禧後顏丙濤4強挑戰冰咸

倫敦桌球大師賽8強，由兩大桌球「長青樹」對壘，同在1975年出生的希堅斯及奧蘇利雲生涯第70次碰頭。兩大名將高手過招，合力炮製一場高質素的精彩對決，二人更連續5局「一Cue破百」，最終希堅斯以局數6：3力克「火箭」，順利躋身4強，將與基拔爭奪決賽席位。

1975年，是對桌球壇重要的一年，事關3名頂級球手在該年誕生，奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）﹑希堅斯（John Higgins）及威廉斯（Mark Williams）稱為「75三雄」。奧蘇利雲及希堅斯在今年倫敦桌球大師賽次圈碰頭，二人自1994年首度交手，今次已是雙方第70次對壘，絕對是「老對手」。

丁俊暉關鍵時刻又手軟 奧蘇利雲捱到底反勝下輪鬥希堅斯

奧蘇利雲與希堅斯互鬥多年，由1994年至今鬥足27年。（資料圖片／Getty Images）

「火箭」在對賽往績上稍為佔優，近3次交手同樣由奧蘇利雲勝出，相隨一年多再度上演「75對決」。奧蘇首局即施下馬威，打出一棒97度先拔頭籌，希堅斯及後還以顏色，以82：1追成平手。

經過兩局的熱身後，希堅斯率先發力，第3局上手即打出一棒145度，差點就能轟出完美的147度，人稱「巫師」的希堅斯延續其手感，及後再打出一棒110度，連下兩城反超前奧蘇。

休息後進入第5局，奧蘇利雲稍作調整後，不讓老對手專美，連續打出125度及103度，以兩Cue破百」再次追平局數，互相破百的走勢未止，希堅斯再轟出一棒134度，「75雙雄」一口氣5局亦打出一棒破百。

「75雙雄」史上第70次碰頭，二人有超水準的發揮。（World Snooker Tour Twitter截圖）

破百走勢縱然在第8局斷纜，領先4：3的希堅斯及後連取兩局，最終以局數6：3力克奧蘇利雲，生涯第30次擊敗「火箭」，躋身4強將與基拔（David Gilbert）爭奪決賽席位。

雙方在職業生涯鬥足27年，互相當然相當「熟路」，奧蘇在落敗後甚感失望，直言失誤過多致敗，「面對約翰（希堅斯）這種球手，若果太多失誤的話，近乎沒有可能獲勝，就如今仗一樣，機會球打失及防失上的不足，斷送贏波的機會。」

擊敗老對手，為希堅斯注下一枝強心針，「這是一場高水準的對決，雙方沒有太多失誤，很高興可以擊敗其中一名最佳的球手，我感覺自己將練習的水平發揮出來，這樣增加不少自信。」

希堅斯力克奧蘇利雲躋身4強。（World Snooker Tour Twitter截圖）

另一場8強戰，中國球手顏丙濤與蘇格蘭的史堤芬麥佳亞（Stephen Maguire）碰頭，雙方力戰至決勝局，結果顏丙濤打出一棒141度奠勝，4強挑戰頭號種子冰咸（Stuart Bingham）。141度亦是顏丙濤生涯最高度數的一棒，年僅20歲的顏丙濤成為2007年的丁俊暉後最年輕的大師賽4強球手。

中國「千禧後」球手顏丙濤力克麥佳亞，勇闖4強挑戰冰咸。（World Snooker Tour Twitter截圖）

最多147球手Top 10：

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【重溫奧蘇利雲蘇格蘭賽的大師級神技】（按圖放大）