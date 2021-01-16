【乒乓】日本神童絕地反勝大叫被警告　封印招牌叫聲後出局

新冠肺炎疫症橫行，體育賽事與疫同行，只能加點規則，安全舉行。 不過，比賽要夠激情才精彩。重要關頭反敗為勝，身體比頭腦還快，禁不住振臂歡呼。日本乒乓代表張本智和，昨日在全日本賽驚險晉級，惟因為一再「衝口而出」，違反防疫規則，賽後立即要向裁判道歉。

乒乓球賽事中，不少球手取分時會大叫以振奮士氣，例如「揸」、「沙」。張本智和叫聲特別大，特別長。他每次得分都大叫「Cho-rei（チョレイ）」，成為代名詞。日本傳媒與國民，見其貌即如聞其聲。

張本智和的哀歌 日籍華裔乒乓神童左右不是人

乒乓球手要興奮到彈起，才是乒乓球手。（Twitter）

17歲的張本周五（15日）出戰全日本公開賽，爭入8強，陷入苦戰。由於肺炎病毒肆虐，今回賽事不僅不設觀眾，球手亦要遵守5項規則，包括：

1.勿作無謂聲音，尤其不要大聲叫 2.勿拭抹球桌 3.球桌有汗，由副裁判拭抹 4.勿摸鞋內 5.比賽中勿摸面

上述第1點，考驗張本。贏了分數，不得大叫，或許有礙氣勢。他在7局4勝賽制下，起初得分只敢輕輕振臂，沒有大叫。他及後陷入劣勢，落後對手御内健太郎2：3。進入第6局，許勝不許敗的張本開始大叫，每次取分，空蕩場館響起他的咆哮，不斷聽見「Cho-rei」。

有人問過張本「什麼是cho-rei」，他說「由細到大都係咁叫」，沒有意思。（Twitter）

張本曾領先10：9，未能把握之餘更被御內反超前10：11。幸而，他打醒十二分精神，未讓御內了結賽事，救回賽點之後以14：12，追成3：3。張本在決勝局嗓門全開，看來不再理會防疫措施，每逢得分就「喪叫」，結果險勝4：3出線。球賽完結，雙方道謝，張本要為自己不斷違反防疫令，向裁判鞠躬道歉。

贏波，立即向球證道歉。（影片截圖）

張本賽後解釋從初賽開始一直抑壓叫聲，但在32強開始發揮不順，而今仗對手防守出色，「自己又有傷，肩膊很累，希望為自己打氣」。他又說叫聲是「希望取勝的證明，亦是向對手的敬意」。而賽事之中，裁判一再提醒他「幫幫手」，但他要忍住不叫，並非易事。

沒有叫囂的賽事，張本輸了。（Twitter）

今天舉行的8強戰，張本極力收聲，沒有大叫。一直落後，結果局數1：4出局。他賽後稱今天沒有「Cho-rei」，另有原因：「今日得分機會少，大叫的機會都沒有了。」

【日本乒乓希望張本智】