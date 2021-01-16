【英超】奧斯爾在阿仙奴的日子將到盡頭　盛傳雙方達成解約共識

「放手放開所有，彼此更自由」，阿仙奴與中場大腦奧斯爾關係愈鬧愈僵，該名德國中場被放入「雪櫃」，離隊只是時間問題。 英國傳媒今日（16日）透露，阿仙奴與奧斯爾的合約問題有轉機，雙方已達成共識解約，奧斯爾有望今周加盟土耳其勁旅費倫巴治。

若果以情侶比喻阿仙奴與奧斯爾的關係，即使奧斯爾曾經多次明示「箍煲」，希望再度為球隊披甲，可惜「奧燒有心，槍手無夢」。雙方及後繼續冷戰，互不瞅睬，關係接近破裂，奈何雙方未有表示「分手」。

奧斯爾明言合約完結後必定離隊，與阿仙奴「分手」只是時間問題，與其在阿仙奴留多半年做觀眾，倒不如尋求其他機會。奧斯爾早前在「你問我答」中，直言「非君不嫁」，登陸土耳其只投費倫巴治。

奧斯爾又玩你問我答 明言登陸土耳其只投費倫巴治

阿迪達堅持不讓奧斯爾歸隊 望德國中場一月離阿仙奴

奧斯爾與阿仙奴的關係有曙光，球迷有望再度在場上看到他的英姿，但不是英超賽場，是土耳其超聯。（資料圖片／Getty Images）

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「分手」看來是雙方的最好選擇，周薪達35萬鎊的奧斯爾，假若成功離隊的話，阿仙奴可以騰出薪酬空間，減輕財政壓力；奧斯爾又可以走出「雪櫃」，返回綠茵場。

英國傳媒包括《每日郵報》及《The Athletic》等先後透露，奧斯爾離開阿仙奴一事露出曙光，兵工廠與奧斯爾已達成共識，雙方決定提早結束合約，讓奧斯爾終於可以離開倫敦。

奧斯爾的下個目的地亦高唱入雲，正是土耳其的費倫巴治，盛傳奧斯爾已與該支土耳其勁旅接洽，最快或在下周一（18日）以自由身加盟。

對奧斯爾而言，費倫巴治地位昭然。（資料圖片／Getty Images）

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