【英超】李斯特城贏波「雙紅會」前上第二　車路士險勝十人富咸

英超周六尾場上游大戰，李斯特城憑占士麥迪臣及哈維班尼斯的入球，2：0擊敗修咸頓，全取3分後暫時升上次席。 至於車路士作客富咸，在對手將士用命下幾乎無法打破僵局，最終在尾段才由美臣蒙特的入球1：0小勝少踢一人的富咸。

本周焦點全在周日晚利物浦大戰曼聯的「雙紅會」，事實上，由前紅軍領隊羅渣士帶領的李斯特城，已18戰累積35分暫時升上第二位。

主場出戰的李斯特城，戰至上半場中段連番施射盡顯霸氣，37分鐘占士麥迪臣接應泰利文斯傳送殺入禁區，在窄角度之下仍藝高人膽大勁抽網頂，為球隊先開紀錄。

占士麥迪臣為李斯特城先開紀錄，他的慶祝方式好戲在後頭。（Getty Images）

【麥迪臣社交距離限定慶祝方式】（按圖進入）

+ 2 + 2 + 2

麥迪臣創特別入球慶祝方式

這個10號仔更特別為入球，創出連串獨特的「社交距離」限定慶祝方式——當一眾隊友跑向他時，他用手勢叫隊友別再接近，繼而在半空中模疑跟隊友握手和擊掌，十分搞笑，不過他之後仍有跟為他送上助攻的泰利文斯輕輕握手。

賽後他表示靈感來自領隊羅渣士，「這是波士提及過的、叫我們嘗試要開始去做，不過用一個較為輕鬆的方式。」他親身示範保持社交距離一樣可以開心慶祝入球，「如果這種小事可以為繼續踢足球盡一分力，那是我們都想見到的。」

【李斯特城2：0修咸頓】（按圖進入）

+ 2 + 2 + 2

華迪尾段傷出 蘇恩古全面康復

之後雙方均有入球機會，完半場前修咸頓左閘賴恩貝特蘭勁射被卡斯柏舒米高撲出，73分鐘輪到修咸頓中場史超活岩士唐勁度十足的射門中楣彈出。李斯特城射手占美華迪同樣有機會，他起腳施射被修咸頓門將阿歷士麥卡菲擋出。戰至補時5分鐘李斯特城一次突擊，泰利文斯送哈維班尼斯一程，後者面對門將麥卡菲一對一輕鬆射入2：0為球隊奠勝。

李斯特城擊敗上場在利物浦身上全取3分的修咸頓，固然可喜，惟射手占美華迪在比賽尾段傷出。球隊很多時靠華迪的入球「單天保至尊」，他的傷勢實在令人憂慮。與此同時，受傷多時的中堅蘇恩古繼上場後備上陣11分鐘後，今仗再後備入替踢37分鐘，正選復出可期。

李斯特城對修咸頓全場精華（按連結進入）

【周六英超餘下賽果】（按圖放大）

周六另一場焦點賽事，林柏特帶領車路士作客面對昔日隊友柏加當領隊的富咸，大部分時間陷入苦戰。44分鐘富咸守將安東尼羅賓遜粗野攔截領紅，十人應戰之下主隊仍努力堅守陣地，戰至78分鐘芝維爾的射門被救出後，美臣蒙特補中，為車路士奠定1：0勝果。

【英超】西布朗「黑郡打吡」作客力克狼隊 終止7場不勝頹勢

英超第19輪直播賽程（按圖放大）：