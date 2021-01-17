足球往事︱雙紅會前奧雲談利物浦「永不磨滅之痛」　投曼聯全因…

利物浦大戰曼聯的「雙紅會」英國時間周日（17日）晚上演，兩間英格蘭歷來最成功球會向來彼此敵對，自1964年後已無直接轉會對方的例子，就連間接轉會亦不多，對上一個已經要數到——奧雲。 曾經是紅軍一代金童，轉投死敵後昔日傳奇已化飛灰，並被不少利迷冠以「曼聯名宿」稱號加以嘲諷。時隔多年，奧雲早已掛靴，利物浦亦已一嚐英超冠軍夙願，可是說起這次轉會，奧雲表示傷痛猶在。

當愛有多深，便有多麼怨恨。奧雲曾經在利物浦呼風喚雨，亦是球迷頭號寵兒。2004年他拒絕跟紅軍續約，以800萬英鎊的超值價轉投皇家馬德里，想不到生涯隨即急轉直下。

那一季皇馬在歐聯16強被祖雲達斯淘汰出局，利物浦8強擊敗祖雲達斯並一路殺入決賽，上半場落後AC米蘭0：3之下，法定時間追成3：3並在互射十二碼逆轉勝封王，被稱為「伊斯坦堡奇蹟」。另一邊廂，皇馬不止失落歐聯，亦拿不到西甲。

一季之後，奧雲被皇馬放棄，回歸英超轉投紐卡素。2005年拆禮物日，利物浦主場對紐卡素，球迷贈他一曲：「Where we you, where were you, where were you in Istanbul?」（你在何處，你在何處，我們在伊斯坦堡時你在何處？）諷刺他錯過歐聯冠軍捧盃機會，在馬德里「食白果」。

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奧雲穿上紐卡素球衣回到晏菲路，慘被球迷冷嘲熱諷。（Getty Images）

紅軍拒接收 奧雲有苦自己知

離隊18個月後首次回到晏菲路的奧雲，耳聽球迷冷嘲熱諷，眼看Kop看台上的歐聯獎盃橫額和裝飾，知道自己所錯過的，百般滋味在心頭。那一仗利物浦輕取2：0，比賽尾段有球迷向奧雲大叫：「你應該簽入一間大球會」。問題是，當時根本沒有所謂大球會出手。

奧雲曾多次表明，自己當時很渴望重返晏菲路，利物浦亦願出伸出援手，惟出價及不上紐卡素，也無力追上。他在紐卡素的4年，屢受傷患困擾，表現大不如前，2009年回復自由身，他只有三個選擇，當中並不包括母會利物浦。

【由紅軍金童變曼聯名宿】（按圖放大）

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不去曼聯便要掛靴

他時常借老友加歷查搭路，希望可以重返利物浦，然而時任主帥的賓尼迪斯不為所動。年近30的「腳患馬」，奧雲面前只得曼聯、愛華頓和侯城三份合約可揀。

侯城是護級隊，愛華頓是利物浦同市宿敵，奧雲說：「如果我向曼聯說不，便等同立即退休。」他表示，「我已用盡自己一切努力，情況也未許可，不能重返利物浦。」

咬緊牙關披上曼聯球衣，跟利物浦對陣，他只能面對現實，「我需要養妻活兒，事實上童年時我是愛華頓球迷。我從不支持皇家馬德里，但亦曾為他們效力。這是一個工作機會，跟任何人一樣我需要工作。」

奧雲退役後轉任球評人。（Getty Images）

【胖胖的奧雲重返晏菲路】（按圖放大）

獨自在晏菲路背人垂淚

奧雲憶述，「當我回到晏菲路，有一、兩個球迷向我喝倒采，那猶如一記插入我心臟的匕首。我曾為球會盡心盡力，真的感到很傷心，那份傷痛至今仍在。」他跟老友加歷查說起利物浦時，談及傷感一幕，「回到晏菲路是痛苦的。我在球員休息室痛哭，希望沒有人看見。那折磨了我一段長時間。」

他形容，「情況就像你跟妻子分開一樣，我只能怪自己，是我向皇馬說好，但我仍深愛利物浦。」他十分羨慕老友加歷查，「跟你不同，你仍留在球會被人崇拜，我亦曾經是你。」奧雲不無遺憾地稱，「我只是離開了一年，評價已變兩極，突然之間之前一切也毀掉。」

「每當我步向Kop向台，他們就會跟我說：『你這個曼聯名宿』或什麼的，我必須逆來順受。它一直在深深傷害我，那道傷口永遠不會復元。」但願他敞開心扉後，紅軍球迷能夠諒解他的難處，不再向這個昔日自家金童喝倒采。

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