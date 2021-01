足球往事︱雙紅會前奧雲談利物浦「永不磨滅之痛」　投曼聯全因…

利物浦大戰曼聯的「雙紅會」英國時間周日(17日)晚上演,兩間英格蘭歷來最成功球會向來彼此敵對,自1964年後已無直接轉會對方的例子,就連間接轉會亦不多,對上一個已經要數到——奧雲。 曾經是紅軍一代金童,轉投死敵後昔日傳奇已化飛灰,並被不少利迷冠以「曼聯名宿」稱號加以嘲諷。時隔多年,奧雲早已掛靴,利物浦亦已一嚐英超冠軍夙願,可是說起這次轉會,奧雲表示傷痛猶在。

當愛有多深,便有多麼怨恨。奧雲曾經在利物浦呼風喚雨,亦是球迷頭號寵兒。2004年他拒絕跟紅軍續約,以800萬英鎊的超值價轉投皇家馬德里,想不到生涯隨即急轉直下。

那一季皇馬在歐聯16強被祖雲達斯淘汰出局,利物浦8強擊敗祖雲達斯並一路殺入決賽,上半場落後AC米蘭0:3之下,法定時間追成3:3並在互射十二碼逆轉勝封王,被稱為「伊斯坦堡奇蹟」。另一邊廂,皇馬不止失落歐聯,亦拿不到西甲。

一季之後,奧雲被皇馬放棄,回歸英超轉投紐卡素。2005年拆禮物日,利物浦主場對紐卡素,球迷贈他一曲:「Where we you, where were you, where were you in Istanbul?」(你在何處,你在何處,我們在伊斯坦堡時你在何處?)諷刺他錯過歐聯冠軍捧盃機會,在馬德里「食白果」。

奧雲穿上紐卡素球衣回到晏菲路,慘被球迷冷嘲熱諷。(Getty Images)

紅軍拒接收 奧雲有苦自己知

離隊18個月後首次回到晏菲路的奧雲,耳聽球迷冷嘲熱諷,眼看Kop看台上的歐聯獎盃橫額和裝飾,知道自己所錯過的,百般滋味在心頭。那一仗利物浦輕取2:0,比賽尾段有球迷向奧雲大叫:「你應該簽入一間大球會」。問題是,當時根本沒有所謂大球會出手。

奧雲曾多次表明,自己當時很渴望重返晏菲路,利物浦亦願出伸出援手,惟出價及不上紐卡素,也無力追上。他在紐卡素的4年,屢受傷患困擾,表現大不如前,2009年回復自由身,他只有三個選擇,當中並不包括母會利物浦。

不去曼聯便要掛靴

他時常借老友加歷查搭路,希望可以重返利物浦,然而時任主帥的賓尼迪斯不為所動。年近30的「腳患馬」,奧雲面前只得曼聯、愛華頓和侯城三份合約可揀。

侯城是護級隊,愛華頓是利物浦同市宿敵,奧雲說:「如果我向曼聯說不,便等同立即退休。」他表示,「我已用盡自己一切努力,情況也未許可,不能重返利物浦。」

咬緊牙關披上曼聯球衣,跟利物浦對陣,他只能面對現實,「我需要養妻活兒,事實上童年時我是愛華頓球迷。我從不支持皇家馬德里,但亦曾為他們效力。這是一個工作機會,跟任何人一樣我需要工作。」

奧雲退役後轉任球評人。(Getty Images)

獨自在晏菲路背人垂淚

奧雲憶述,「當我回到晏菲路,有一、兩個球迷向我喝倒采,那猶如一記插入我心臟的匕首。我曾為球會盡心盡力,真的感到很傷心,那份傷痛至今仍在。」他跟老友加歷查說起利物浦時,談及傷感一幕,「回到晏菲路是痛苦的。我在球員休息室痛哭,希望沒有人看見。那折磨了我一段長時間。」

他形容,「情況就像你跟妻子分開一樣,我只能怪自己,是我向皇馬說好,但我仍深愛利物浦。」他十分羨慕老友加歷查,「跟你不同,你仍留在球會被人崇拜,我亦曾經是你。」奧雲不無遺憾地稱,「我只是離開了一年,評價已變兩極,突然之間之前一切也毀掉。」

「每當我步向Kop向台,他們就會跟我說:『你這個曼聯名宿』或什麼的,我必須逆來順受。它一直在深深傷害我,那道傷口永遠不會復元。」但願他敞開心扉後,紅軍球迷能夠諒解他的難處,不再向這個昔日自家金童喝倒采。

