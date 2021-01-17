【意甲】AC米蘭再有兩員大將確診　多人傷停或成爭標困擾

意甲榜首AC米蘭近期有兩名球員感染新冠肺炎，周日（17日）再有兩名球員確診，查漢奴古（Hakan Calhanoglu）及迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez）檢測呈陽性反應，全隊需即時隔離，作客卡利阿里或需以殘陣出征。

AC米蘭聲明中表示，兩名球員於周六（16日）最新一輪檢測結果均呈陽性反應，全隊已即時在家隔離。兩人均為陣中主力，除他們之外，列比錫、拉迪高歷於1月6日因確診新冠肺炎，至今仍未脫離傷兵名單。

查漢奴古（右）及靴南迪斯感染新冠肺炎。（Getty Images）

費南迪斯（圖）及查漢奴古無緣鬥卡利亞里。（Getty Images）

現時於意甲排第一的AC米蘭還有伊斯美賓拿沙、沙利麥卡斯、馬迪奧加比亞受傷患困擾，今季聯賽為A米射入5球的拉菲爾利亞奧，亦因儲夠5面黃牌而停賽，令到教頭皮奧利（Stefano Pioli）可用之人不多。

查漢奴古今季聯賽交出7次助攻，為A米前線主力。（Getty Images）

【近期染疫球員】

+ 3 + 3 + 3

AC米蘭現時意甲17場得40分排第一，領先同城死敵國際米蘭3分，若國際米蘭周日主場硬撼祖雲達斯失分的話，A米周一對卡利亞里一戰贏波就可成為「半程冠軍」。惟現時傷停問題困擾，又去今季交出7次助攻的校炮手查漢奴古，形勢不容樂觀。

查漢奴古及靴南迪斯二人極有機會錯過下周六對亞特蘭大一仗，26日意大利盃8強鬥國米的「米蘭打吡」亦是上陣成疑。

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