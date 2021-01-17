【英超】熱刺作客3：1輕取錫菲聯　尼當比利妙射制勝

熱刺英超周日（17日）作客錫菲聯，上半場領先兩球，換邊後縱一度被主隊拉近比數，仍有尼當比利的「神來之筆」維持兩球優勢，終以3：1擊敗對手。

熱剌4分鐘就先開紀錄，孫興慜左路開出角球，奧利亞近柱跳頂得手。客隊差一點在3分鐘後就再次得手，哈利卡尼直線妙傳給孫興慜，韓國射手單刀選擇笠射，射門中柱彈出。錫菲聯10分鐘作出還擊，截球後與隊友撞牆殺入禁區，惜起左腳射手被熱刺守將擋出。

奧利亞近門一頂為熱刺先開紀錄。（路透社）

熱刺半場控球時間確實較多，錫菲聯反擊亦頗有效率，惟埋門未能考驗熱刺門神洛里斯。熱刺40分鐘在主隊半場截到皮球，卡尼多得拍檔孫興慜一個「交叉走位」拉散防線，於禁區頂起腳射入死角，拉開比數至2：0。

卡尼完半場前再入一球擴大比數。（路透社）

+ 2 + 2 + 2

熱刺邊後9分鐘一次突擊，貝雲積轉中被頂出，卡尼於禁區頂控低對手頂出的皮球，轉身起左腳施射，惟攻門高出。下半場壓前的錫菲聯58分鐘拉近紀錄，約翰費歷克左路K角位斬中，麥哥迪克力壓熱刺守將升高一頂入網，將改寫成1：2。

麥哥迪克入波為錫菲聯拉近紀錄。（路透社）

尼當比利挑射，蘭斯達爾飛盡亦碰不到皮球。（路透社）

不過，熱刺在3分鐘後有尼當比利入楔接應貝雲積笠傳，在幾乎沒有起腳機會的情況下，選出不控球用右腳一挑，笠死蘭斯達爾入遠柱網仔，再次將分差拉開到兩球。

卡尼完場前仍有機會入球，孫興慜單騎殺入禁區，引來3名守將包圍，韓國射手看準時機傳給後上的卡尼，可惜英格蘭隊長一腳炒高。熱刺終以3：1贏波，以33分暫時升上第4位。

英超第19輪：錫菲聯 Vs 熱刺

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