【英超】雙紅會和氣收場　曼城大勝水晶宮　曼市雙雄領群雄

英超今輪重頭大戰——「雙紅會」，由利物浦主場迎戰曼聯，名符其實的一場榜首大戰，兩軍在今仗踢得十分謹慎，最終全場互無紀錄，以0：0握手言和，曼聯繼續排榜首，但位置卻不太穩陣，事關同市宿敵曼城稍後時間以4球大勝水晶宮，追至僅兩分落後曼聯，並踢少一場，有望超越紅魔鬼。

今季英超首度上演「雙紅會」，由於曼聯事隔3年多再做「一哥」，令今場大戰再添話題，利物浦以3分落後，今仗在晏菲路主場迎戰紅魔鬼。

主隊利物浦繼續鬧1中堅荒，主帥高普不敢在大戰起用小將，故此以隊長佐敦軒達臣移後一格串演中堅，夥拍法賓奴扼守中路，前線繼續派出「三叉戟」沙拿﹑沙迪奧文尼及法明奴。曼聯方面，領隊蘇斯克查排出慣常的陣容，以般奴費南迪斯及普巴合組中場線，加上費特及麥湯米尼負責掃蕩，前線取分重任落在馬迪爾及拉舒福特身上。

利物浦隊長佐敦軒達臣移後一格串演中堅。（Getty Images）

曼聯今季鬥「Big 6」的戰績實在一般，暫時未嘗一勝，先後不敵熱刺及阿仙奴，以及守和車路士及曼城。今仗面對紅軍，踢法同樣保守，似乎蘇斯克查的大戰方程式是「不求勝仗，只求一分」。

主場出擊的利物浦在開賽早段氣勢凌厲，取得不少攻勢，可惜悉數不中目標，未能在比數領先宿敵。上半場相對具威脅的攻勢，反而是來自曼聯，勞基梳爾突破博得犯規，般奴主射罰球，皮球彎過人牆後僅僅斜出，上半場互無紀錄。

般奴費南迪斯上半場罰球僅僅斜出，狀甚失望。（路透社）

曼聯在下半場率先作出調動，中段換入卡雲尼取代馬迪爾，試圖為利物浦防線帶來衝擊。兩軍在中後段皆希望打破悶局，各有打開紀錄的機會，曼聯先有梳爾落底地波傳中，般奴小禁區近射，被艾利臣及時救出。紅軍的堤亞高艾簡達拿一記冷箭，迪基亞飛身撲出，曼聯另一中場大將普巴近門一控一射，同樣過不了艾利臣的十指關，最終兩軍全場互無紀錄，各得1分，兩軍將在下周日（24日）深夜的足總盃第4圈再度碰頭。

普巴完場前近射被艾利臣撲出，未能奠勝。（路透社）

英超第19輪戰果（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

曼城4球大勝水晶宮 5連勝升次席

稍後時間到另一支曼市球隊登場，曼城主場接受水晶宮的挑戰，今季面對強隊往績麻麻，曾經被車路士及利物浦大炒。英超8場不敗的「藍月亮」，今仗在上半場中段打破僵局，中堅史東斯接應迪布尼的傳中頭槌跳頂破網，26分鐘先開紀錄。

根度簡在易邊後早段，以一球世界波擴大紀錄，曼城一次角球攻勢，水晶宮解圍不遠，皮球輾轉下落在根度簡腳下，該名德國中場隨即「擺軚」右腳熨射，直飛死角入網，曼城56分鐘領先2：0。

史東斯生涯首度在英超梅開二度，助球隊4球大勝。（路透社）

史東斯及後助攻再有收穫，同樣來自角球攻勢，史東斯補中入網，亦是該名英格蘭中堅首度在英超梅開二度，末段再由史達寧錦上添花，一記罰球妙射入網，最終曼城4球大勝水晶宮。

史達寧罰球建功，為曼城「埋齋」大勝水晶宮。（路透社）

利物浦近4輪聯賽不勝兼只入一球，「二哥」位置拱手相讓，如今以34分暫列第4位。英超暫時由「曼市雙雄」領群雄，曼聯守和得1分，以37分續居榜首；5連勝的曼城急起直追，以35分暫列次席，並踢少曼聯一場，有望及後趕過同市宿敵進佔榜首。

英超第19輪直播賽程（按圖放大）：