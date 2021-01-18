【英超．路斯一分鐘球評】雙紅會交出精彩白卷　真正贏家是藍

話當年時間。以前每逢「雙紅會」，電視台賣重廣告，成班友約埋一齊睇。近幾季曼聯同利物浦互有起落，大戰氣氛減弱。 呢個時候，「雙紅會」突然變成榜首大戰。衰咗好幾年嘅曼聯愈踢愈順，遇上今季諸事不順嘅利物浦，雖則0：0，但係打得激烈，總算唔係深夜X波。

兩支球迷最多兼最大聲嘅球隊相遇，齊齊守強攻弱。紅軍一對中場變中堅，中場技術型掛帥，同紅魔喺中圈附近大亂鬥，波到人到，搶到唞唔到氣咁。

無入波唔等於冇嘢睇，兩隊中場搶奪，火花四濺。（路透社）

運到波上前線，三叉㦸愈踢愈孤軍作戰，欠缺支援。撞啱曼聯中後場防守，經過半季歷練同各界問候，近來終於生性。防線之上人人有料到，「8000萬鎊先生」完全走塑、連迪路夫關鍵Block shot、雲比沙卡雖然內收過多但幾乎助攻，最勁係「碌梳」。上上落落，將TAA留在禁區線以外，守到沙拿無計，落後幾個身位狂追仲可以波都搶埋，呢個肥仔其實係咪艾夫拿假扮？

雙紅會球證判決又有爭議 補時不足扼殺利物浦反擊機會

梳爾勁到難以置信。（Getty Images）

+ 5 + 5 + 5

雖然控球同射門都少，但曼聯穩守突擊，中龍次數更多，未計慈善球王福仔一再推入死位而自行瓦解攻擊。普巴明顯有返工，唔係艾利臣神救，已經做英雄，續約可以叫高幾蚊。蘇B賽後夠膽講贏唔到「唔抵」，信心都返晒嚟。

普巴抱頭：「搞錯，咁都唔入！」（路透社）

曼聯頂得住，快車之後繼續排第1。曾經橫行無忌／聞風喪膽／話入就入嘅利物浦，連續3場無波入，跌到第4。今年英超如果咁都未夠瘋狂難捉，提埋大家曼聯個榜首仲未坐穩，因為曼城磨吓磨吓，連贏5場升上第2，落後兩分仲要踢少1場。頭6名球隊，只差5分。

高普對球證提早吹雞大感不滿。（路透社）

英超第19輪戰果（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

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