行山路線介紹｜以流水響水塘為起點　 編輯推介4條難度低至高路線

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-01-22 12:33

流水響水塘的落羽松成為近期行山打卡的熱點。流水響的行山徑四通八達，遊人觀賞過湖光山色後，不一定要沿流水響道的馬路行回去搭小巴，附近有不同難度的行山路線供遊人選擇。

入流水響水塘交通：

在粉嶺站C出口外的小巴總站，乘搭往鶴藪的52B綠色專線小巴，約15分鐘車程。經過八仙嶺郊野公園的路牌後，在鶴藪道及流水響道的迴旋處下車，跟司機說「迴旋處有落」或者「流水響有落」都可以。落小巴後，沿流水響道行15分鐘，便到水塘。除了小巴外，還可以搭的士入流水響水塘。

落羽松變紅季節時交通情況：

無論是閒日，還是周末假日，入流水響的人都絡繹不絕。據觀察，閒日早上動輒都有約40人等車，小巴亦加開班次，等了3班車，大約排了半小時就可上車。至於周末假日的情況就相當驚人，動輒有逾百人排隊等車，但小巴服務亦會相應加強。

據友人周末到訪觀察，等了14班車才上到，但其實都只是排了約半小時，他還見到一次過6架小巴到站的奇景。小巴公司的職員間中會高呼，問排隊的人之中有沒有村民或者前往上班的人，相信這些人可以獲准快點上車。

【由小巴落車行到流水響水塘路況（按圖放大）】

+ 4 + 4 + 4

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流水響補給情況：

由小巴落車的位置，沿流水響道行到入水塘，以至水塘四周，都是沒有士多及小食亭的，請行山人士上小巴前，在粉嶺買齊所需糧水。流水響水塘有一個正式公廁，位於流水響道盡頭附近。

【流水響水塘環塘景致，四周人頭湧湧】

+ 14 + 14 + 14

【1月初周末遊人到流水響行山盛況】

+ 26 + 26 + 26

最方便快捷落山方法：

最簡單的方法是原路折返，沿流水響道的馬路行出去，約行15分鐘回到鶴藪道及流水響道的迴旋處，在那裏等待52B小巴。在非觀賞落羽松的季節，這個位置可能上不到車，因為小巴從鶴藪圍開出，很容易在鶴藪上滿客。不過，在落羽松變紅的旺季，尤其周末假期，小巴會大量加班，甚至見到有小巴在迴旋處落完所有乘客後，就掉頭回去粉嶺，不入鶴藪。

流水響郊遊徑路經水塘，再連接其他山徑，可到鶴藪、九龍坑、鳳園等地。（顏銘輝攝）

如果不想原路折返，又想趁機行山登高的話，有什麼選擇？

流水響水塘位於八仙嶺郊野公園之內，遠足設施完善，附近有多條行山徑，例如流水響郊遊徑及衛奕信徑。行山到其他地方落山有個好處，就是不用跟大部分遊人迫在迴旋處等小巴離開。

行山時請保持社交距離，自己垃圾自己帶走，也不要亂爬樹木。（顏銘輝攝）

以流水響水塘為起點的話，有4條行山路線推介，這4條路線指示清楚，路況良好，不易迷路，但所需體能各異，有的要上山，有的以落斜為主，有的視野遼闊，有的走進郊野村落，適合不同年紀及背景的行山人士。

【路線1：九龍坑村落山】

★特點：以落斜為主

流水響水塘 > 龍山橋 > C2208 > C2207 > 桔仔山坳 > 九龍坑村 路程：3公里 需時：1小時 體能需求：1星（幾乎不用上斜，初段是平緩山徑，後段是落斜馬路；以5星為最高） 技術需求：1.5星（沿途有指示，頭段是郊遊徑，後段是馬路；以5星為最高） 終點交通：搭25B小巴到大埔墟，可於太和港鐵站下車

這是由流水響到九龍坑村落山的路線圖，初段平緩、上落少，後段就是落斜。（網上截圖）

路線簡介：在流水響水塘往桔仔山坳進發，流水橋前的路口就有清晰的指示牌，橫過龍山橋，沿樹蔭下的平緩山徑而走，十分舒適，途中會經過流水響營地。山徑上落不多，適合體能較差的山友。

▼認住這個路口去桔仔山坳▼

+ 3 + 3 + 3

約行20分鐘，山路接上軍車路，來到桔仔山坳，之後轉右沿車路落山。途中，可以留意路旁，會見到一些荒廢的英軍設施。沿車路不斷落斜，大約需要40分鐘，就抵達九龍坑村的小巴站，可以搭25B小巴去大埔，途中會經太和港鐵站。

▼沿軍車路落到九龍坑的小巴站▼

+ 7 + 7 + 7

【路線2：鶴藪圍落山】

★特點：可以觀賞多一個水塘

流水響水塘 > C2201 > C2202 > W110 > W111 > 鶴藪水塘 > 鶴藪道 > 鶴藪營地路口 > 鶴藪圍 路程：3.8公里 需時：1.5小時 體能需求：2星（初段行郊遊徑要不斷上樓級，落鶴藪水塘的梯級亦急；以5星為最高） 技術需求：1.5星（沿途指示非常清晰，行郊遊徑、衛奕信徑及馬路；以5星為最高） 終點交通：搭52B小巴到粉嶺港鐵站

這條路線由流水響水塘出發，行到鶴藪水塘，再落鶴藪圍搭小巴。初段要上一大段樓級，需要體能。（網上截圖）

路線簡介：在水塘旁，有條上樓級不盡的山路，路口有個牌坊寫住「流水響郊遊徑」，這正是往鶴藪方向的山徑。初段是行不盡的樓級，上攀100米高，很耗體能，平緩的路段不多，很快就行到一個路口，那裏有清楚的路牌。

▼沿流水響郊遊徑，往鶴藪水塘去▼

+ 5 + 5 + 5

跟住路牌指示往鶴藪水塘落去，之後就是不停向下的樓級。包括上落，行了約1小時山路，就抵達鶴藪水塘的水壩。不用過水壩，跟住馬路行，出了閘口，沿鶴藪道續走，當你見到馬路右邊有個寫住「鶴藪圍」的涼亭時，不要停下來等車，你行左邊的馬路入鶴藪圍，在總站等小巴。鶴藪圍通常很多人等小巴，如果你在鶴藪道等，很可能上不到車。

▼行去小巴總站搭車▼

+ 13 + 13 + 13

【路線3：鳳園落山】

★特點：順道遊覽沙螺洞

流水響水塘 > C2201 > C2202 > W110 > W111 > 鶴藪水塘家樂徑 > 沙螺洞 > 沙螺洞路 > 鳳園 路程：5.7公里 需時：2.5小時 體能需求：2星（初段行郊遊徑要不斷上樓級，落鶴藪水塘及鳳園的梯級亦急；以5星為最高） 技術需求：1.5星（沿途指示清晰，路徑明顯好行；以5星為最高） 終點交通：搭20M小巴到大埔中心/搭20P小巴到大埔墟港鐵站

這條路線由流水響水塘出發，行到沙螺洞，最後到大埔的鳳園落山。（網上截圖）

路線簡介：初段與去鶴藪的路線一樣，先上一大段樓級，在分岔口轉落往鶴藪水塘，但在落到水壩之前，有個T字路口，轉左是往水壩，而轉右則是經鶴藪水塘家樂徑往沙螺洞。

▼初段與往鶴藪的山路一樣▼

+ 11 + 11 + 11

這段山路上落不多，十分好行，大約行了20分鐘，便到沙螺洞，路旁是被圍封的保育區，有指示牌介紹蜻蜓。

▼由鶴藪到沙螺洞的路況▼

+ 17 + 17 + 17

離開山徑，接上馬路，漸漸見到大埔工業邨及吐露港的景色，不久，馬路右邊就有一條石屎樓級落鳳園，途中會經過很多村民的墓穴。落到底，就是屋苑嵐山，沿馬路行出去，很快就到小巴站，有兩條路線，分別是往大埔中心及港鐵站。

▼由沙螺洞行到鳳園小巴站路況▼

+ 8 + 8 + 8

【路線4：富亨落山】

★特點：登九龍坑山可俯瞰大埔美景

流水響水塘 > 龍山橋 > C2208 > C2207 > 桔仔山坳 > C2206 > C2205 > C2204 > W107 > W106 > 九龍坑山 > W104 > W103 > 玉秀峰 > 富亨 路程：5.8公里 需時：3小時 體能需求：2.5星（上九龍坑山的軍車路都幾斜，落富亨的梯級亦急；以5星為最高） 技術需求：1.5星（郊遊徑、衛奕信徑及軍車路都很好行；以5星為最高） 終點交通：搭71A巴士到大埔墟港鐵站/搭71B巴士到大埔中心/搭271巴士可到尖沙咀

這條路線由流水響出發，經桔仔山坳上軍車路，登九龍坑山，最後到大埔富亨落山。（網上截圖）

路線簡介：這條是最辛苦的，因為要登上高440米的九龍坑山。初段與往九龍坑村的路一樣，行到桔仔山坳。

▼由流水響行到桔仔山坳▼

接上軍車路，之後轉左上斜。沿住車路不斷上，有的路段還幾斜，沿路不用理會左右的山路路口，跟住車路行即可。行到車路盡頭，景色豁然開朗，來到九龍坑山頂，可以望到整個大埔的景色。之後就沿石屎樓級下山，在蜿蜒的山脊上行走，論景色開揚，這條路線遠勝之前3條。

▼由九龍坑山去到玉秀峰路況▼

+ 4 + 4 + 4

行至一個山頭，頂上有三角測量柱，此為玉秀峰，有分岔口，轉右落大埔頭路程較長，可以選擇轉左落富亨，那是一段落得很急的梯級。落到底一出，便是大埔的富亨邨，邨內有商場食肆，更有巴士直接出九龍。

▼由玉秀峰去到富亨路況▼

+ 8 + 8 + 8

【同場加映，難度較高的流水響行山路線，登粉嶺龍山】

【粉嶺行山路線】港鐵站起步登龍山 順遊流水響水塘落九龍坑

行山前先了解行山禮儀：

+ 10 + 10 + 10

教你用「GPS遠足留蹤」服務：

+ 8 + 8 + 8

建議放入背囊的行山裝備：