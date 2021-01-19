【英超】阿仙奴3球淨勝紐卡素　奧巴美揚今季首度梅開二度

英超周一（18日）深夜獨腳戲，由阿仙奴主場迎戰紐卡素，隊長奧巴美揚今季聯賽首度梅開二度下，領兵工廠淨勝「喜鵲」3球，聯賽連續5場不敗。 奧斯爾正式離開阿仙奴，進攻中場位置由伊美路維出任，該名「千禧後」小將算得上是阿仙奴的福星，他上陣的聯賽至今未嘗一敗。

阿仙奴上星期在英格蘭足總盃第3圈主場兩球擊敗紐卡素後，今周在聯賽再度碰面，兵工廠最近走勢不俗，聯賽已錄得4場不敗；相反對手紐卡素則近況低沉，上場「助攻」錫菲聯打開勝利之門，對上一次聯賽勝仗已是上月中。

阿仙奴主帥阿迪達今仗繼續重用小將布卡約沙卡及伊美路維，配合奧巴美揚及拿卡錫迪攻堅。奧巴在上半場有開紀錄的黃金機會，沙卡右路窄角球起腳，被紐卡素門將達路以腳僅僅封出，伏兵遠柱的奧巴美揚補中卻射中柱，無功而還。該名兵工廠隊長其後時間多次攻門亦未能命中目標，上半場與紐卡素互無紀錄。

湯馬士柏迪今仗復任正選。（路透社）

奧巴美揚在半場休息時似乎換上射門鞋，換邊初段立即建功，阿仙奴一次反擊，復任正選的湯馬士柏迪一記長傳，奧巴在左路接應後推入禁區，並以左腳射近柱入網，50分鐘打破僵局。

兩名小將合力炮製入球，沙卡接應伊美路維傳中撞射入網。（路透社）

+ 4 + 4 + 4

打開紀錄，信心大增，兵工廠愈踢愈順，沙卡及伊美路維及後一次合力炮製第2個入球，伊美路維左路突破後地波傳中，沙卡撞射破網，60分鐘為阿仙奴射成2：0。奧巴美揚穿上射門鞋，當然「唔好嘥」，薛迪索拉斯造就奧巴再建一功，77分鐘錦上添花，奧巴今季英超首度梅開二度，阿仙奴順利以3球淨勝「喜鵲」。

奧巴美揚下半場連建兩功，今季聯賽首度梅開二度。（路透社）

英超第19輪戰果（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

阿仙奴早前經歷低潮後反彈，如今再添一場勝仗，聯賽近5場錄得4勝1和的不敗戰績，以27分升上第10位；紐卡素則繼續頹勢，7場不勝後以19分暫列第15位，與第18位的富咸相差7分。

兵工廠戰績反彈，全因阿迪達在「倫敦打吡」對車路士一仗中變陣，重新起用進攻中場，而奧斯爾當時繼續在「雪櫃」，小將伊美路維成為最大得益者，順理成章成為阿迪達的「10號仔」首選。

伊美路維在奧斯爾離隊後，對球隊更加重要。（資料圖片／Getty Images）

只要伊美路維上陣的5場聯賽，阿仙奴未嘗一敗，交出3個助攻，並為隊友創造10個機會，僅次於曼聯大腦般奴費南迪斯。曾被詬病攻力疲弱的兵工廠，近5場有伊美路維的聯賽共有11個入球，變陣前僅攻入12球，可見進攻中場在阿仙奴中的重要性。

機緣巧合下取得上陣機會，伊美路維必定好好把握，以場上表現回報阿迪達的信任，「傷患一直困擾着我，使我未能經常展現自己的能力，如今有機會上場，我必定以表現回報領隊的信任，並顯示我有能力在隊中佔一席位。」

伊美路維成為阿迪達的「10號仔」首選，而他亦以表現報答領隊的信任。（路透社）

英超第19輪直播賽程（按圖放大）：