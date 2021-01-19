【英超】普巴失良機自責向隊友致歉　曼市打吡後覺醒屢建奇功

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-01-19 13:26

說起曼聯中場大將普巴，「扭計」﹑「嗌離隊」﹑「麻煩友」等形容詞立即浮現，外界對他的印象確實一般。 剛過去周末上演的「雙紅會」，普巴末段有一次黃金機會，可惜無功而還，未能做英雄。英國傳媒透露普巴賽後在更衣室向隊友們道歉，「人會變，月會圓」，普巴此舉有否加分？

英超「雙紅會」兼榜首大戰，曼聯及利物浦不想3分全失，踢得謹慎。論埋門威脅，必定是曼聯佔先，紅魔鬼兩大中場大將般奴費南迪斯及普巴先後挑戰利物浦鋼門艾利臣。般奴小禁區近射，我撲，普巴禁區內勁射，我再撲，力保清白之身，最終利物浦與曼聯全場互無紀錄，和氣收場。

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利物浦門將艾利臣化解多次危機。（路透社）

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全場難得大好機會，普巴差點再度成為球隊英雄，可惜未能奠勝。錯失良機後失望跪地，抱頭悔恨。英國《大都市報》透露普巴賽後十分自責，返回更衣室後更向隊友們致歉，隊長馬古尼及麥湯米尼隨即安慰普巴，而主帥蘇斯克查則稱忘記過去，並展望未來對富咸的一仗。普巴同樣在個人Instagram發文，稱自己渴望得到更多，如此上心及積極的普巴，是否曼聯球迷熟悉的普巴呢？

普巴錯失良機後抱頭跪地。（路透社）

普巴球技了得，人所共知，麻煩多多亦是街知巷聞。自普巴回歸曼聯以來，負面傳聞不少，周不時「扭計」離隊，與其他球會扯上關係，不少曼迷已經習慣。早在12月，普巴經理人拉奧拿釋出「離隊宣言」，曼聯球迷見怪不怪。

普巴戰畢「曼市打吡」後，開腔表示效忠曼聯後，這名中場大將彷彿收心養性，專心為紅魔鬼打拚，更有真憑實據。早前在維拉一仗博得12碼，及後凌空抽射收死般尼，兩球同樣直接影響賽果，為球隊拿下寶貴的6分。

普巴上仗對般尼攻入奠勝一球，助球隊全取3分。（資料圖片／Getty Images）

普巴上心，「蘇B」倍感安慰，蘇斯克查當然對普巴的表現大感滿意，稱他對利物浦一仗表現八面玲瓏，「我認為保羅（普巴）今仗的表現無可挑剔，他在防守上同樣落力，全場多次的協防和攔截，他今仗的發揮值得取得一個入球。」

普巴今仗助攻助守，賽後獲主帥蘇斯克查盛讚。（Getty Images）

英超第19輪戰果（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

英超第19輪直播賽程（按圖放大）：

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