【足球轉會】拜仁兩奪歐聯後防功臣　阿拉巴為投皇馬三拒續約

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-01-19 13:21

為拜仁慕尼黑兩奪歐聯的奧地利後衛阿拉巴，現時合約餘下不足一年，成為歐洲多支豪門的追逐目標，爭奪戰看來有結果。 據報艾拉巴為了實現不少足球員的夢想，拒絕拜仁3次提續約，與西甲班霸皇家馬德里準備簽訂協議，完季後免費轉會。

英國《衛報》報道，28歲的阿拉巴（David ALABA）通過皇家馬德里體測後，便會簽訂加盟前協議。他將與皇馬簽約4年，周薪23萬歐元，可能是其足球員生涯中最後一份大約。

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阿拉巴正值當打之年，專職左路可閘可中堅，為豪門所追捧。（Getty Images）

精於轉會消息的《衛報》記者Fabrizio Romano指，法甲巴黎聖日耳門及英超利物浦均表示有意羅致這名可中堅、可左閘的守衛。拜仁亦3度提出續約，希望留人。惟阿拉巴希望謀求挑戰，拒絕母會好意。

2013年奪得歐聯，阿拉巴（中）二十出頭，在左路快上快落，助攻助守。（Getty Images）

艾拉巴由拜仁發掘及培育，2008年夏天從奧地利維也納加盟拜仁青年軍後，逐漸提升。這名奧地利國腳起初速度及出擊能力強，擔任左閘，於13年助拜仁奪得歐聯冠軍。步入黃金期，他移入中路，現時多以中堅身分上陣，效力拜仁13年為球隊9奪德甲冠軍，又於去年再次奪得歐聯錦標。加盟皇馬，將補充球隊的中路防守及活力。皇馬隊長沙治奧拉莫斯已屆34歲，雖然正與球會商討續約，但預料年期短。阿拉巴一旦加盟，與華拉尼合作扼守中路的機會頗大。

相隔7年再奪歐聯，此時的阿拉巴（右二）已移入中路。（Getty Images）

拜仁近期亦有動作，傳聞看中英冠雷丁的英格蘭小將奧馬李察士（Omar RICHARDS），有意簽訂協議，落實在完季後免費轉會加盟。此子為左路守將，司職左閘，在英冠表現頗有好評，一旦加盟將為艾方素戴維斯等球員提供競爭。

奧馬李察士身高1米85，若然加盟或有機會改造為左中堅，正如阿拉巴。（Getty Images）

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