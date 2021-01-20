【01球評】AC米蘭簽文迪蘇傑組老人鋒線　聰明組軍意甲出奇制勝

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-01-20 15:38

今季在意甲表現煥然一新的AC米蘭，免費簽入文迪蘇傑，由於克羅地亞鋒將已屆34歲，勢跟39歲的伊巴謙莫域組成全意甲以至歐洲頂級聯賽最老前鋒組合。 意甲球隊簽入30+球員不是新聞，但AC米蘭跟一眾對手不同的地方，是他們沒有盲目加入年長球星，陣容更是20支意甲球隊中最年輕一隊。巧妙的組軍方式，為他們帶來喜出望外的好成績。

文迪蘇傑在拜仁慕尼黑的兩年贏盡錦標，效力馬體會一季後轉投祖雲達斯，四年內四度奪得意甲冠軍。不料沙利2019年上任後將他投閒置散，同年12月讓他離隊轉投卡塔爾球隊艾杜哈尼（Al-Duhail）。

2020年2月他首次在亞冠盃上陣即取得入球，惟艾杜哈尼在分組賽只得第三未能晉身十六強。至7月他跟球會解約，10次上陣取得2入球。恢復自由身之後，不乏來自土耳其、俄羅斯和意大利的聘約，惟他不為所動，直到AC米蘭今次出手。

文迪蘇傑加盟AC米蘭，今季大有機會向放棄他的祖雲達斯復仇。（Getty Images）

【文迪蘇傑的足球生涯】（按圖放大）

AC米蘭提供「伊巴式」合約

AC米蘭向文迪蘇傑提出的合約跟伊巴謙莫域的相似，均為半年合約，球會同時有權續約多一年。2019年1月當伊巴重返米蘭後，立即回復勇態，球會隨即將合約延長。

今季球隊在伊巴帶領下愈戰愈勇，18場聯賽13勝4和只曾一敗，領先次席的國際米蘭3分，跟衛冕的祖雲達斯更已拉開10分距離。

伊巴成功帶領AC米蘭在意甲高佔榜首。（Getty Images）

全意甲最年輕一隊

近年意甲陷入衰頹，甚至淪為其他歐洲聯賽球星的「退休天堂」，頻頻接手高峰已過的大牌球員，當中以AC米蘭的同市宿敵國際米蘭為甚。國米中後場有35歲的艾殊利楊格和高拉洛夫，前線亦有32歲的阿歷斯山齊士。相反，AC米蘭即使擁有全意甲除門將以外的最年長球員伊巴謙莫域，卻不會盲目追星。

根據足球數據網站transfermarkt資料，今季AC米蘭在28人大軍名單中用上26個球員，平均年齡只有23.7歲，是20支意甲球隊中最年輕一隊。反觀排第二的國際米蘭25人中用上22人，平均年齡高達28.2歲，列第18位，只有拉素和賓尼雲圖兩隊陣容較他們更老。

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+ 10 + 10 + 10

年輕身體配智慧大腦

年輕球員往往穩定性不足，不過AC米蘭借伊巴加盟轉踢4231，一方面利用瑞典老將的高超埋門把握力和經驗，提升入球數字增添勝算，同時可讓列比錫（Ante REBIC）和贊斯侯治（Jens HAUGE）返回更合適的左翼位置，加上葡萄牙年輕翼鋒拉菲爾利亞奧（RAFAEL LEAO）火速冒起，令球隊前線活力與實力兼備。

大部分意甲球隊偏向起用較年長的守將，AC米蘭剛好相反，今季正選只有丹麥守將卡積亞（Simon KJAER）一人年過30。跑動最多的中場方面，年紀最大一人已是27歲的拉迪高歷（Rade KRUNIC）。這套以一眾小將的年輕身體配合伊巴智慧腦袋的組軍方式，今季在意甲成功闖出一條廣闊的新道路。

伊巴今季曾患上新冠肺炎之下，8次意甲上陣已攻入全隊最高的12球，效率奇高，連同其他賽事已經連續9仗有波入。現在再加入具備級數的文迪蘇傑，無論作為伊巴的替補或改踢雙箭頭陣式的拍檔，只會對球隊更有利，難怪伊巴得知對方加盟後十分雀躍：「現在我們有兩個人可以嚇倒對手了！」

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