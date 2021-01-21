【英超】普巴世界波奠定勝局　曼聯作客反勝富咸保榜首位置

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-01-21 08:40

普巴生性，「曼迷」倍感安慰。曼聯中場大將普巴上仗「雙紅會」錯失奠勝機會，從身體語言看得出他的不忿及鬥心。 相隔3日，曼聯補賽作客鬥富咸，紅魔鬼再一次在早段失守，及後啟動「作客反勝模式」，卡雲尼門前追平，加上普巴下半場的妙射破網，再度挺身而出做英雄，全取3分。

曼聯周末大戰利物浦的「雙紅會」，普巴的攻門十分具威脅，他及般奴費南迪斯在中後段禁區內兩次近射，同樣過不了艾利臣的十指關，最終和氣收場。

英國傳媒賽後透露普巴對錯失良機向隊友致歉，鬥心滿瀉，領隊蘇斯克查寄語愛將放眼下場。果然，普巴就在作客對富咸一仗中，挺身而出，補回「雙紅會」錯過的3分。

普巴失良機自責向隊友致歉 曼市打吡後覺醒屢建奇功

普巴「雙紅會」錯失良機後抱頭跪地。（路透社）

今季作客未嘗一敗的曼聯，今仗撲擊下游分子富咸，蘇斯克查派出強陣出戰，中場雙核心般奴及普巴繼續正選，前線方面則由卡雲尼掛帥。

紅魔鬼的目標必定是全取3分，惟主隊在早段卻淋上一盤冷水，盧卡文接應隊友長傳突破越位，殺入禁區勁射破網，開賽5分鐘先開紀錄。

曼聯開賽早段防線集體走甩盧卡文，開賽5分鐘為富咸先開紀錄。（路透社）

作客落後，對曼聯而言熟悉不過，事關過往6場他們都在先失一球下反勝對方。曼聯失守後，「劇本」隨即啟動，紅魔眾將馬上上力，般奴禁區外射門中柱彈出。曼聯前場逼搶有收穫，費特搶得控球權，般奴左路策動攻勢傳中，富咸門將艾路拿接波時甩手，卡雲尼出現在最適當的位置，近門再加一腳入網，21分鐘追成平手。

富咸門將艾路拿接波甩手，卡雲尼門前補中追平。（路透社）

+ 3 + 3 + 3

賽事洗牌重來，曼聯乘勢強攻富咸，希望傷口上灑鹽，般奴及馬迪爾等射門同樣無功而還，半場以1：1返回更衣室。

為富咸把守最後一關的艾路拿，除了失守一球需要負上責任外，其餘時間確實有不俗的表現，救出不少險球。

艾路拿今仗表現不俗，屢救險球。（路透社）

戰情膠著，見般奴及馬迪爾等隊友多次攻門「食白果」，普巴的機會來了。普巴在右路取得控球權，面對多名守衛，看似沒有機會但「路係人行出嚟」，普巴切入大位並扣過兩名富咸球員，另闢新天地，豁然開朗，他起左腳妙射遠柱，艾路拿欲救無從，65分鐘攻入反超前一球。

普巴上場錯失良機，今仗挺身而出成為贏波英雄。（路透社）

富咸往後時間亦有機會扳回一城，羅夫度斯卓克的攻門被未有「恰眼瞓」的迪基亞以腳封走。曼聯力保勝局，以2：1反勝富咸，全取3分，同時保住「作客反勝專家」的稱號。

曼聯暫時以40分高踞榜首，以兩分繼續力壓次席的同市宿敵曼城；富咸則以12分續居第18位。

曼聯今季作客保持不敗：

+ 4 + 4 + 4

英超第19輪戰果：