英超｜普巴入波曼聯必勝　主帥名宿齊歡唱：攻守兼顧貢獻良多

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-01-21 18:18

曼聯中場大將普巴又做「救世主」，轟入世界波協助曼聯反勝富咸2：1。今季貢獻3個入球，只要普巴有士哥，紅魔鬼就贏波而回。 普巴生性，不只「曼迷」倍感安慰，連主帥蘇斯克查及名宿里奧費迪南同樣讚不絕口。

英超「一哥」曼聯周三（20日）深夜的補賽作客富咸，開賽5分鐘因一次佈防鬆散而大開中門，被盧卡文殺入禁區先開紀錄。

先落後，再反勝，似乎是曼聯今季作客的劇本。卡雲尼門前補中追成平手，加上普巴下半場切入大位，左腳妙射遠柱，一腳世界波破網，助紅魔鬼反勝全取3分，普巴今仗再做英雄。

普巴世界波奠定勝局 曼聯作客反勝富咸保榜首位置

普巴今仗再做英雄，左腳妙射世界波破網奠勝。（路透社）

曼聯今季作客保持不敗：

+ 4 + 4 + 4

自從「曼市打吡」後，普巴發出「效忠曼聯論」，表現愈戰愈勇。翻查普巴今季的入球及助攻紀錄，這名法國大將交出3個入球，1次助攻。他「有貨交」的日子，曼聯4場皆取勝而回，而同樣是最有需要的時候挺身而出。

普巴今季首個聯賽入球在12月初，當時作客韋斯咸落後一球下，普巴禁區外撞射破網，射入追平一球，曼聯及後再下兩城，最終反勝3：1。 元旦日，主場鬥阿士東維拉，普巴博得12碼，主射12碼的般奴費南迪斯射入致勝一球，2：1力克維拉。早前作客對般尼，普巴凌空窩利抽射稍稍改變方向建功，一箭定江山，助曼聯一球小勝般尼，普巴有貨交確實是贏波的保證。

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普巴今季有貢獻的聯賽賽事：

普巴以非慣用的左腳妙射奠勝，賽後直言這是一個美麗的入球及勝仗，「我沒有預算可以射出如此精彩的入球，但你必須不斷嘗試才有可能入球，這的確是精彩的入球。」

普巴妙射，富咸門將艾路拿飛到盡亦欲救無從。（路透社）

普巴近來狀態大勇，並兩度在關鍵時刻建功，助球隊取得寶貴的分數。主帥蘇斯克查盛讚普巴愈戰愈勇，「他（普巴）可以踢中場中，又可以踢兩邊，尤其他近期的狀態大勇，不論在進攻及防守亦貢獻良多。」

曼聯繼續排在榜首，但蘇帥對爭標前途繼嬻吹淡風。他坦言，「關於爭標的問題都不用提」，目標是踢好每一場賽事，今仗任務完成後，便專注下一場。

普巴助攻助守，一人壟斷中場。（Getty Images）

曼聯名宿里奧費迪南同樣對普巴有相當高的評價，直言當他有狀態時，絕對是世上頂級球員之一，「普巴今仗在進攻及防守兩方面兼顧得非常好，他在今仗的效率是超卓，發揮最大的功效，以全能的表現壟斷中場，同時證明當他有狀態時，他必定是世界上最佳的中場之一。」

普巴再做功臣，里奧費迪南盛讚他是世界頂級中場。（路透社）

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