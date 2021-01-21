東京奧運｜合作伙伴過半為日本品牌　世界田聯主席撐東奧有陰謀？

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-01-21 19:54

東京奧運延期至今年夏天，惟目前全球疫情仍然嚴峻，日本政府日前宣布進入緊急狀態，奧運能否舉辦再度不樂觀。不過，世界田聯（IAAF）主席高爾（Sebastian Coe）卻堅信「日本將會如期舉行奧運」。 此外，有指國際奧委會資深委員龐德（Dick Pound）稱若疫情持續無法受控，大有機會必須改為閉門舉辦，

東京都因疫情仍處於緊急狀態，禁止外籍運動員入境比賽或訓練，引起東奧再度延期或取消的輿論，曾任2012年倫敦奧運副主席的米爾斯爵士（Sir Keith Mills）日前更公開發言，表示東奧如期舉辦是「不可能」。

東京奧運定厄運？ 日本取消運動員入境申請 官員不排除東奧取消

世界田聯主席高爾堅信東京奧運會如期進行，只是有別以往的形式。（GettyImages）

高爾：只有日本能疫情下實現奧運

不過，前倫奧委員會主席、現任世界田聯主席高爾卻唱反調：「我認為東奧不會取消。儘管這一切面臨極大挑戰，在世上就只有日本，具備所有毅力和韌性，能夠實現這可能。」

世界田聯的合作伙伴中，最主要是來自日本品牌。（官網截圖）

世界田聯的利益「陰謀論」

曾在去年10月到訪東京參觀東奧主場館新國立競技場的高爾，認為東奧會如期進行，只是以不同形式，「包括在人流管理上面將會面臨挑戰，特別是奧運選手村會有10,500名運動員、7000名的相關工作人員，他們幾乎會在同時間用餐，光是這問題就非常難以處理。」而顯然選手是最需要加強疫情管控的關注焦點。

事實上，田徑是奧運的主要項目，從中獲得的利益非小。假如東奧無法舉辦，世界田聯很可能陷入財政危機，加上世界田聯的主要合作公司如體育品牌asics、電子公司SEIKO、TDK等也是來自日本。

即使日本疫情嚴峻，亦無阻民眾外出：

+ 14 + 14 + 14

IOC資深委員：閉門都不會取消

據日媒《共同社》指出，國際奧委會資深委員龐德（Dick Pound）表示國際奧委會（IOC）並沒有打算取消東京奧運和殘奧會，若疫情持續無法受控，大有機會必須改為閉門舉辦，「IOC不打算取消，沒有不能舉行的理由。」他認為如果全球疫情無法平息，與其取消，不如以閉門方式舉行、或只許日本人入場觀戰等方案，更為妥當。而日本首相菅義偉昨日（20日）澄清，有決心在今年7月舉辦東奧，東奧組委亦強調從沒討論奧運會再延期。

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：