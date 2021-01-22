【英超】利物浦頹勢未止　爆冷一球不敵般尼　主場68場不敗告終

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-01-22 07:42

68場、1370日的英超主場不敗紀錄，被艾殊利班尼斯的12碼劃上句號，利物浦在晏菲路爆冷一球不敵般尼，連續4場聯賽無進賬。

利物浦自大炒水晶宮7球後，聯賽表現有所回落，今仗前錄得聯賽4場不勝，以及3仗零入球，今仗返回有保證的晏菲路主場，必然希望在下游的般尼身上一吐烏氣。

紅軍中堅祖爾麥迪比及時復出，夥拍法賓奴扼守中路，隊長佐敦軒達臣不用再串演中堅，今場連大軍名單亦不見「神軒」的名字。

利物浦周日（24日）深夜將在英格蘭足總盃第4圈惡鬥曼聯，上演「雙紅會」的次回合，有大戰的後顧下，主帥高普先收起沙拿及法明奴，前線以沙迪奧文尼掛帥，配合張伯倫及奧歷治攻堅。

作客晏菲路的般尼，即使攻力一般，但防守方面算得上守得穩，自大敗予曼城5球後，所有聯賽事不論勝負也只是「一球上落」。

利物浦門將艾利臣上半場自製險象，接高空波時甩手，般尼前鋒艾殊利班尼斯接應回傳隨即起腳，艾利臣及時在禁區邊緣飛撲。利物浦上半場末段有一次打開紀錄的黃金機會，般尼隊長賓美中圈附近回傳「撻Q」，奧歷治「一句唔該」長驅直進，面對普比單刀，豈料奧歷治射門角度太過刁鑽，皮球彈中楣底彈出。

利物浦今仗進攻數據可謂大勝，全場攻門次數高達27次，卻只得6次中目標埋門。高普眼見球隊久攻不下，果斷地換入沙拿及法明奴，三叉戟再度登場，二人入替後即有攻門鏡頭，可惜同樣無功而還。

下半場中段再有爭議性判決，阿歷山大阿諾特右路傳中，疑似省中禁區內派達斯的手部，球證甸恩卻沒有任何表示。那邊廂的疑似手球不為所動，「同人唔同命」，般尼的攻勢博得12碼，艾利臣出迎時撲跌艾殊利班尼斯，甸恩直指12碼點，班尼斯親自操刀，即使艾利臣捉到路亦未能撲出，83分鐘打破僵局，最終利物浦爆冷一球告負。

利物浦上一場聯賽晏菲路敗陣已是2017年4月，當時不敵由艾拿戴斯帶領的水晶宮，英超主場紀錄保持1370日，相隔68場主場賽事後終告一段落。

英超第19輪戰果：