東京奧運｜疫情持續　英媒爆日本政府或取消奧運　爭2032捲土重來

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-01-22 10:30

原定去年夏天舉行的東京奧運，因為新冠疫情而破天荒押後一年。踏入2021年，疫情依然嚴峻，更出現變種病毒，使東京奧運能否在夏天舉行，成為疑問。 國際奧委會主席巴赫早前直言東京奧運沒有「Plan B」，今夏必定舉行，但英國《泰晤士報》今日（22日）透露日本政府內部打定輸數，有意取消奧運會。

新冠疫情自去年侵襲全球，東京奧運未能倖免，歷史性首度延期舉行，押後至今年夏天上演。東奧延期，希望在一年內可以解決疫情，可惜如意算盤打不響。如今距離奧運開幕剩下半年，全球疫情依然嚴峻，東京奧運能否如期進行再度成為話題，關於奧運的傳聞亦隨之而來。

英國《泰晤士報》爆出重大消息，引述一名日本執政聯盟高層指，日本政府內部經過討論後已有共識，認為今夏舉辦奧運非常困難，已打定輸數，難逃取消的命運，「無人想帶頭宣布這消息，但我認為不會舉行」，並爭取2032年捲土重來，再度舉辦。美國和澳洲的奧委會在傳出消息後，均表示未收到任何通知，現在仍繼續準備。其中美國奧運及殘奧委在官方Twitter稱任何有關東奧正式公布，只會來自國際奧委會、東奧組委及日本政府。

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踏入2021年，東京疫情未見放緩，更升上另一高峰，平均每日亦錄得過千宗新增確診個案，東京都再度進入緊急狀態，並禁止所有外國人入境，減低病毒傳入的風險。早前有調查指出，近8成的日本市民不希望奧運在今夏進行，擔心外地運動員在日本加劇疫情。

東京奧運舉辦與否，如今流言四起，國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）早前接受日本《共同社》訪問時，為奧運會注下強心針，直言如期進行，「我們充滿信心奧運可以在7月如期舉行，所以我沒有替代方案，奧運會將在安全的情況下順利舉行。」

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