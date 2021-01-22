【西班牙盃】巴塞戰至加時驚險過關　迪比利將功補過轟世界波致勝

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-01-22 12:12

皇家馬德里在西班牙盃陰溝裏翻船，爆冷不敵西乙B的球隊出局。巴塞隆拿在周四（21日）深夜同樣作客另一支西乙B球隊哥尼拿，差點步宿敵的後塵爆冷出局，巴塞法定時間兩球12碼全數宴客，需要以加時分勝負，結果由奧士文尼迪比利及巴夫韋迪各建一功，驚險以兩球擊敗對手晉級。

西班牙遇「冷鋒」，頓成爆冷溫床，皇家馬德里領先西乙B的艾高恩奴（Alcoyano），先被對手迫和，更於加時下半場再度失守，最終以1：2意外出局。

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加時十人應戰的艾恩高奴爆冷反勝，眾將開心到暈。（美聯社）

巴塞隆拿在西班牙盃32強面對同屬西乙B的哥尼拿（UE Cornellà），隊長美斯未有隨隊，前線由巴夫韋迪及基沙文正選披甲，配合其他副選球員，面對「丙組仔」，應該輕鬆過關。

基沙文今仗正選上陣，可惜未能攻破對手大門。（美聯社）

巴塞中堅朗奴阿拿奧祖上前助攻時，被對手踢中倒地，球證直指12碼點，由比真歷操刀主射，卻被哥尼拿門將桑恩（Ramón Juan）捉到路撲出，哥尼拿力保不失進入更衣室。巴塞換邊後攻勢更凌厲，巴夫韋迪的近射被桑恩撲出，基沙文球不着地抽射又「炒飛機」，悉數無功而還。

基沙文面對桑恩亦一籌莫展。（美聯社）

戰至末段，巴塞再獲得12碼，哥尼拿球員禁區內犯手球，贏波機會忽然降臨，比真歷「見過鬼怕黑」，改由奧士文尼迪比利擔任劊子手，可惜結果一樣，迪比利以地波射正中，桑恩不為所動，以腳封走，一場救出兩個12碼，並協助哥尼拿在法定時間守和巴塞隆拿，需要進入加時分勝負。

哥尼拿門將桑恩表現神勇，屢救險球。（美聯社）

皇馬就在加時不敵對手，巴塞有前車可鑑，不敢怠慢，早前射失12碼的奧士文尼迪士利，加時初段隨即將功補過，禁區外轟出一腳世界波，終於收死桑恩。哥尼哥在末段踢下一人，巴塞由巴夫韋迪錦上添花，接應柏迪橫傳送入空門，奠定2：0勝局，未有步皇馬的後塵爆冷出局。

巴夫韋迪（中）完場前攻入奠勝一球，助巴塞兩球擊敗西乙B的對手。（美聯社）

奧士文尼迪比利的世界波片段：