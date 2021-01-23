【英足總盃】阿仙奴對修咸頓免費播　阿迪達親自遊說皇馬新星加盟

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-01-23 11:55

阿仙奴近來在英超大幅反彈，今晚在足總盃第4圈作客硬撼修咸頓前，在轉會市場亦有好消息。球會從白禮頓借用澳洲國腳門將馬菲賴恩，補充後備實力。 另一宗傳聞更惹人期待，皇家馬德里「挪威神童」馬田奧迪加特或有機會借用加盟。（無線85台今晚20：15直播）

英格蘭轉會窗尚餘9天，仍未見「大刁」，皆因各球會收入大削，前景不明朗勒緊褲頭。阿仙奴昨晚公布借用馬菲賴恩（Mathew RYAN），並在社交媒體披露他首課操練的照片。主帥阿迪達形容馬菲賴恩富於英超經驗，對陣容實力大有幫助。阿仙奴在開季前簽入冰島國腳門將溫拿臣（Runar Alex RUNARSSON），但表現不足擔任後備，早有消息指球隊有意借出，另覓後備門將。

挪威神童欲離皇家馬德里 阿仙奴與西甲奇兵爭人

奧迪加特在皇馬未有機會，有機會為阿仙奴披甲。（路透社）

馬菲賴恩於2017年夏季，加盟當時升上英超的白禮頓，即長居正選，惟至上月中0：3不敵李斯特城後，未再出場。他早前受訪指，白禮頓領隊樸達向他道明，理解他想穩定出場，如轉會窗重開後有好機會便應離隊。馬菲賴恩來投，加上正選門將賓特尼奴（Bernd LENO），令兵工廠大門更見穩陣。不過，連同另一宗傳聞考慮，便出現另一煩惱。

馬菲賴恩稱自小追捧阿仙奴，今次來投披上33號球衣，可謂美夢成真。（阿仙奴Twitter）

阿仙奴近日傳聞有意向皇馬借用挪威國腳奧迪加特（Martin ODEGAARD），該名新星今季回到皇馬，不得主帥施丹重用，日前指大有機會再次外借到皇家蘇斯達。不過，阿迪達親自遊說後，奧迪加特傾向選擇在餘下半季一嘗英超滋味。阿仙奴現時陣中，已有皇馬借將丹尼施巴路斯（Dani CEBALLOS），他亦加入說服奧迪加特加盟。

若然成事，中場創造力與攻擊力令人期待。不過，馬菲賴恩加盟後，阿仙奴的「外來球員」（non-homegrown player）名額已滿，要借用奧迪加特便要放棄陣中球員。溫拿臣及今季形同被棄用的中堅梅斯達菲（Shkodran MUSTAFI），都可能在冬窗關閉前離隊。

兩軍在上個月英超碰頭，阿仙奴主場逼和修咸頓1：1。（Getty Images）

至於修咸頓，周三凌晨才於第3圈擊敗英甲梳士貝利，主力射手丹尼艾格斯（Danny INGS）因確診新冠肺炎而被隔離，今仗已可候命。不過，艾格斯與球會遲遲未續約，他希望有機會出戰歐聯賽事，談判續約時希望加入買斷條款，惟雙方對於金額未達共識。

6月約滿的球壇巨星：（按圖放大）