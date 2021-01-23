棒球｜MLB全壘打王離世享年86歲　種族仇恨中留下輝煌紀錄

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-01-23 15:47

美國職業棒球傳奇漢克阿倫（Hank Aaron）在23日在睡夢中與世長辭，享年86歲，逝世原因未明。惟他在本月初才接種新冠肺炎疫苗，難免引起外界疑慮。 阿倫一生推動黑人平權，在種族歧視與仇恨猖獗的年代，留下了755支全壘打，仍是大聯盟生涯打點（2297）、壘打數（6856）與長打（1477）3項紀錄保持者。

阿倫在23年MLB生涯中留下多個輝煌紀錄，地位崇高。（GettyImages）

綽號「鐵槌」（Hammer）的阿倫在美職棒奮鬥23個球季，曾先後效力亞特蘭大勇士（Atlanta Braves）與密爾沃基釀酒人（Milwaukee Brewers）兩支球隊。母會勇士隊表示，該位名人堂球星在睡夢中安詳離開，並未說明原因。

曾在月初接種疫苗 冀黑人同胞安心

阿倫在本月6日曾公開露面，接種了美國Moderna疫苗的第一劑（共兩劑），希望讓黑人同胞相信疫苗的安全性並踴躍接種。他當時說：「我很自豪做這點小事，就能夠幫助無數美國人民。」

阿倫曾在月初露面，接種疫苗並宣傳疫苗的安全性，想不到兩周後在睡夢中安詳離世。（Twitter）

據悉，這讓醫療專家擔心大眾會排斥接種疫苗，他們的原意是宣傳疫苗安全。阿倫是棒球傳奇和黑人英雄，即使死因無關接種疫苗，也難免影響外界觀感，特別是最不願接受疫苗的美國黑人群體。亞特蘭大媒體《AJC》引用專家Walter A. Orenstein教授說：「沒有足夠證據顯示疫苗可能致死，我擔心的是人們在情感上排斥疫苗，誤會疫苗很危險。」而前亞特蘭大黑人市長Andrew Young年屆88歲，他與阿倫同日接種疫苗，在後者離世後表示自己沒任何異狀。

阿倫一生致力宣揚美國黑人平權，NBA球隊76人今早在主場向其默哀和致敬。（GettyImages）

生涯755轟 永遠的全壘打王

美國職棒大聯盟（MLB）在聲明指出，「我們對漢克阿倫過世感到相當難過，他是我們史上最偉大的球員和人物之一。」阿倫生涯755轟在大聯盟保持了31年，直到2007年才被Barry Bonds所超越。不過，生涯762支全壘打的Bonds捲入禁藥醜聞，因此在許多球迷心目中，阿倫才是永遠的全壘打王。阿倫本人卻大方說：「當了30多年王者也夠久了，紀錄應該交給下一人。」

即使退役多年仍深受球迷愛戴，球迷在一活動上舉起他歷來的全墅打擊數。（GettyImages）

阿倫除了生涯擊出755支全壘打的輝煌歷史，打擊率3.05、25次入選明星賽，而他2297分的打點，目前仍是MLB的「打點王」。3771支安打排史上第3，且仍是壘打數（6856）與長打（1477）紀錄保持者。對於自己的傳奇生涯，他曾謙虛說：「我只是嘗試用正確的方式打球。」1982年，他以97.83%入選美國棒球名人堂。

阿倫留下多個MLB紀錄，他曾謙虛說：「我只是嘗試用正確的方式打球。」（GettyImages）

一生對抗種族歧視 奧巴馬發文悼念

在棒球之外，他場外積極推動黑人平權，受人景仰。他在生涯中當然也嘗過種族歧視之苦，在他邁向超越「棒球之神」Babe Ruth（白人）的全壘打紀錄過程中，曾接過大量仇恨郵件。他曾感慨道：「如果我是白人，全美國都會以我為榮。然而，我是黑人。他們叫我『黑鬼』，用各種難聽的話罵我，你無法視而不見，他們陰魂不散。但這就是美國黑人的常態，你一輩子都要對抗。」

前美國總統奧巴馬發文悼念這位鼓舞人心的榜樣。（Twitter截圖）

1976年退役後，阿倫仍擁有崇高的社會地位，致力於宣揚種族包容。他在2002年因慈善行為和人道主義事業，獲前總統布殊頒贈總統自由獎章（Presidential Medal of Freedom）。

前美國總統奧巴馬當選時，阿倫相當高興和欣慰，奧巴馬今天在Twitter發文悼念該棒球傳奇：「漢克亞倫是我們見過最好的棒球員之一，也是我見過最堅強的人之一。 我和Michelle向亞倫的一家，以及被他所啟發的人，表達我們的悼念之情。」