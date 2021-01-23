【東京奧運】「抗癌女飛魚」達選拔賽門檻　東奧復活奇蹟現曙光

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-01-23 18:28

「抗癌女飛魚」池江璃花子為日本泳隊東奧奪金希望，突然發現白血病，出場希望變成絕望。 天無絕人之路，池江康復後重新訓練，今日首次出戰100米自由泳，立即達到參加泳隊選拔賽的標準。東奧押後一年，或許讓她有機會「奇蹟復活」。

池江璃花子去年8月底在東京復出，闊別泳池超過17個月，再次比賽。近半年調整後，這位雅加達亞運6金得主今天出戰北島康介盃的100米自由式賽事。選手若游出56.53秒，便達到4月初日本公開賽暨東奧選拔賽參加資格。

池江璃花子復出後首戰100米自，成績達到賽前目標。（網上圖片／共同通信社）

復出後首戰100自 初賽已達選拔賽標準

池江克服重病後重投比賽，至今只參加50米自由泳，今回首次出戰100米自由泳，初賽已游出56.16秒，第6位躋身決賽後並達到選拔賽標準。決賽成績更進一步，以55.35秒得第4。雖然成績距離她保持的日本紀錄52.79秒仍有相當距離，但復出後進度總算不錯。

池江的東奧夢，尚未絕望。（Getty Images）

池江璃花子的抗病歷程：

+ 9 + 9 + 9

達目標卻美中不足 「又第4……」

4月的日本公開賽，泳手在各單項須達到選拔標準，從中挑選最佳2人參賽。池江若要參加東奧100米自由泳，須至少游出53.31秒，才有機會獲選。池江賽後表示發揮平平，跟去年10月全國大學生泳賽一樣得第4，感到可惜，「後半段急躁了，游得普通，今次目標是達到選拔標準，雖然成功，但又是第4，很可惜」。她表示應會參加日本公開賽，但要先跟教練討論。

池江璃花子一步步康復：

+ 8 + 8 + 8

池江在2019年初練習時感到不妥，入院檢查發現患上白血病，立即停操，治療頑疾。她在19年12月表明以24年巴黎奧運為目標，去年3月完成治療，重新訓練。東奧延期，讓池江重燃東奧夢。

港隊已穩奪的東京奧運入場券：

+ 24 + 24 + 24

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