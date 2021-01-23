足球熱話｜兩大球王齊獲沙特旅遊局邀請　開價半億C朗有錢都唔賺

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-01-23 20:19

聲譽重要還是金錢重要？葡萄牙球王C朗拿度從兩者之間，選擇前者，面對逾500萬英鎊的「大刁」，不為所動，英國傳媒透露C朗拒絕沙特阿拉伯的宣傳大使一職，放棄一筆相當可觀的收入。

C朗拿度早前打破史上正式比賽入球最多的紀錄，超越捷克已故名宿比辛，成為「史上入球王」。C朗入球能力無庸置疑，吸金能力同樣有保證，在去年《福布斯》百大運動員收入榜排第2位，亦是收入最多的足球員。

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英國傳媒《每日電訊報》透露沙特阿拉伯旅遊局有意接洽C朗拿度及美斯，希望找來當代兩大球王，成為當地的「生招牌」，在不同的廣告出現外，更可能抵達當地出席活動，推廣沙特的旅遊業。

這份沙特宣傳大使合約價值不菲，據報沙特旅遊局採取銀彈攻勢，開出一紙一年價值約530萬鎊的合約吸引C朗。擔任宣傳大使，基本上是毫不費力便有錢落袋，可惜C朗未有「見錢開眼」，最終決定推卻這工作，全因C朗不希望自己的名聲因而受損。

英國傳媒指C朗與美斯齊齊獲沙特阿拉伯旅遊局邀請，擔任當地的宣傳大使。（資料圖片／Getty Images）

打入2020年《福布斯》運動員收入榜的足球員：

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外界對沙特阿拉伯的人權問題一直存有很大的疑問，早年的記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）被殺轟動全球，近沙特積極舉辦不同體育賽事，包括今年首度舉辦的F1沙特阿拉伯分站，希望藉體育賽事為沙特「洗底」。一旦C朗接過這工作，只要沙特再有任何不利的新聞，很容易影響他的聲譽，故此放棄賺大錢的機會。

沙特阿拉伯人權問題麻煩多多，為免惹禍上身，C朗推卻這工作。（資料圖片／Getty Images）

沙特阿拉伯旅遊局正籌備一個名為「Visit Saudi」的計劃，希望吸引更多旅客，將沙特營造成「遊客天堂」，並提升國家低迷的聲望，即使在新冠疫情下依然進行這旅遊計劃。

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