【英足總盃】利物浦最壞時刻再鬥曼聯　高普一項領軍數據不樂觀

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-01-24 16:16

英格蘭足總盃周日深夜上演第四圈重頭戲，曼聯與利物浦這對冤家時隔一周再度碰頭。紅魔鬼在中場大將普巴回復佳態下愈戰愈勇，紅軍卻在聯賽連續5仗失利下近況甚頹。 利物浦在這個最壞的時候遇上曼聯，到底會繼續下沉還是借勢反底？高普領隊一項數據令紅軍未許樂觀。

利物浦領隊高普自2015年10月上任以來，球隊表現一路穩步上揚，直到上季成功領軍英超首度封王後，似乎開始從高峰回落。

漫長球季之中有起伏實為在所難免，落敗也不是稀奇事，惟三叉戟以及一雙翼衛一同失靈，是高普領軍以來的第一次。除足總盃對阿士東維拉一仗外，紅軍已4場比賽沒有入球。維拉早前受新冠肺炎疫情影響，該仗全數派出青年軍球員上陣，因此不能作準。

高普上任後，一直專注向歐聯和英超聯賽兩大錦標邁進，本土各項盃賽只採取「佛系」態度，至今未有任何「盃仔」落袋，曾惹來不少本土利迷不滿。

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高普本土盃賽戰績差

由2015/16球季開始，利物浦連續三年在足總盃第四圈被淘汰，對手分別是韋斯咸、仍在英冠的狼隊和西布朗。2018/19球季更早在第三圈出局，對手是已返回英超的狼隊。上季紅軍第三圈擊敗同市宿敵愛華頓，第四圈重賽險勝英甲梳士貝利，晉身16強遭車路士2：0踢出局，已是高普上任以來足總盃成績最好一次。

相對而言，利物浦在聯賽盃成績較佳，2015/16球季僅在決賽互射十二碼不敵曼城，之後一季亦曾躋身準決賽，2017/18、2018/19連續兩季第三圈出局後，上季戰至八強才因比賽跟世界冠軍球會盃撞期，被逼改派青年軍落場被維拉大炒。

高普任內不止足總盃、聯賽盃掛零，就連「安慰獎」社區盾亦連續兩年分別不敵曼城及阿仙奴，一隻盃仔也未落袋。

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「100%為戰鬥作好準備」

利物浦正值低潮起遇上曼聯，高普就算如何不重視本土盃賽，也必須想辦法取勝。他揚言感受不到外界壓力，「我一直面對自己給自己的壓力，早已習慣。」他指出，球隊取得重大成就之後，只有兩條路：「一是繼續維持在同一高水平，面對周圍的挑戰，那是極其困難的；另一條是表現略為下跌。」

「我們目前感覺是表現大不如前，那是我們必須改變的。」高普稱，「我們已100%為戰鬥作好準備，目前我們只是未用上最合適的工具，我們必須調整及改進，我們一定會做到。」

「唯一問題是，我們每次考驗均在公眾和電視直播中進行。換言之，無論我們往哪個方向發展，每個人都會仔細地審視。」他直言，「當球隊狀態大勇時還不錯，到表現不濟時便慘了。」高普說，球隊問題不能一下子立即改變過來，加上傳媒和外界批評令一切變得更加困難。

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兩隊周中均有英超聯賽後顧，相信會收起部分主力。眼看宿敵落難，曼聯領隊蘇斯克查未敢小看對手，「雲迪積克的確不在，另外亦有多人受傷，利物浦（上仗）派出5個中場加上一個能力出眾的門將，我們跟一支頂尖的利物浦對壘，並不容易。」高普在英格蘭本土盃賽戰績不濟，蘇斯克查上任後面對利物浦3和1負亦未贏過。

「我們知道今仗是場困難的對碰」，他承認，後備居多的荷蘭中場雲迪碧克，今仗將獲派上陣，「他對利物浦一定會出場，甚至可能是決定勝負關鍵人物。他是個沉靜自信的男子，深知自己有足夠實力，靜待他的機會。」

早前曼聯在聯賽盃對曼城四強賽事，戰至88分鐘落後兩球下才派雲迪碧克落場，連同補時僅恥辱地獲得4分鐘出場機會，惹來不少批評。今次蘇斯克查開到聲說會派此子落場，是出口術或是兌現承諾，很快會有答案。

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