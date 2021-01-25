【英足總盃】般奴後備入替罰球奠勝　曼聯3：2淘汰利物浦

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-01-25 07:46

「雙紅會」次回合於英格蘭足總盃第4圈上演，今仗輪到曼聯在奧脫福主場出擊。兩軍在上周的英超全場互交白卷，今仗合力炮製5個入球，紅魔鬼由後備入替的般奴費南迪斯罰球奠勝，以3：2力克宿敵利物浦，躋身足總盃16強。

英超「雙紅會」上周在聯賽舉行首回合，雙方在晏菲路未能分出勝負，周日（24日）移師奧脫福上演一周兩戰的次回合。

「雙紅」近況大相逕庭，曼聯狀態大勇，近5場聯賽不敗暫居榜首；利物浦在英超則5場不勝兼4仗「食白果」。兩軍今仗同樣輪換出擊，紅魔鬼先收起中場大將般奴費南迪斯，改以雲迪碧克擔任進攻中場，甸恩軒達臣則把守最後一關。利物浦方面，沙迪奧文尼先列後備，小將里斯威廉斯與法賓奴扼守中路。

作客的紅軍在上半場先開紀錄，法明奴一球妙傳撕破曼聯防線，沙拿接應面對出迎的甸恩軒達臣，瀟灑挑射建功，18分鐘領先1：0。

曼聯及後以「耍家」的反擊回敬一球，普巴在後場成功攔截再分邊，拉舒福特在中場線附近長傳，笠過跳起的隊長占士米拿，格連活特右路接應，推入禁區射遠柱破網，紅魔鬼26分鐘追成1：1平手。

兩軍換邊後再戰，曼聯再以反擊數糊，「福仔」與格連活特角色互換，拉舒福特接應對方直線，里斯威廉斯踢中皮球卻未能破壞反擊，「福仔」在禁區內輕鬆熨射入網，下半場3分鐘反超前2：1。紅魔鬼後場的組織，卻被占士米拿看準時機搶截再傳給法明奴，12碼點附近的沙拿接應橫傳撞射破網，在58分鐘扳回一城。

宿敵大戰，加上一場過的盃賽，兩軍主帥即作變動，曼聯換入般奴，利物浦的沙迪奧文尼亦入替，「前線三叉戟」歸位，放手一博。卡雲尼及後在禁區頂博得法賓奴的犯規，後備入替的般奴在危險位置處理罰球，射出一記急勁的半腰波，人牆附近的普巴及時「縮頭」，皮球剛好在他球頂飛過並「網仔」入網」，曼聯78分鐘再取領先。

紅魔鬼完場前更有機會奠定勝局，來自般奴的傳中，卡雲尼毫無壓力下升起一頂，惜頭槌攻門中柱彈出，未能增添紀錄，最終曼聯以3：2力克利物浦，躋身足總盃第5圈，將與韋斯咸爭奪8強席位。

曼聯今季英超首循環中，5場面對「Big 6」球隊錄得3和2負，加上早前聯賽盃不敵曼城，今仗擊敗利物浦終於一吐烏氣；利物浦足總盃行人止步，新一年各大賽事中，僅得1勝1和3負，繼續頹勢，周五（29日）深夜聯賽更要作客摩連奴領軍的熱刺。