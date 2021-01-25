【英足總盃】格連活特以表現回擊質疑　羅拔臣街頭智慧防守不果

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-01-25 09:42

中學時期，與同學鬥波時「出口術」場面經常出現，例如當對手準備起腳（或起手）時大喝「唔入」，試圖騷擾對方。 英格蘭足總盃第4圈上演「雙紅會」，利物浦守衛羅拔臣就將街頭智慧放進大戰中，可惜並不奏效，格連活特面對震撼聲音，照樣將皮球送入網內。

曼聯與利物浦一周兩戰，周日（24日）在英格蘭足總盃第4圈交手，雖有沙拿梅開二度，仍然未能領紅軍止頹勢，曼聯憑格連活特﹑拉舒福特及般奴費南迪斯各建一功，以3：2力克宿敵晉級，下圈將與韋斯咸爭奪出線席位。

曼聯主場3：2擊敗利物浦，晉級足總盃第5圈。（路透社）

【足總盃第4圈主要戰果】（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

曼聯上半場一次反擊追成平手，拉舒福特長傳，占士米拿「頂空氣」，格連活特右路接應無人看管，即使羅拔臣狂奔回防亦為時已晚，格連活特禁區內踏順步韻右腳射遠柱，收死利物浦門將艾利臣，為球隊扳回一城。

格連活特這個入球看似輕鬆，但其實他也受到一定的「壓力」，落後數個身位的羅拔臣無法坐視不理卻只能出此下策：電視的直播畫面看到他「人未到，聲先到」，當格連活特起腳射門前，大喝一聲，試圖以「音波功」防守，猶如學生在鬥波時的防守招數，惟格連活特「睬佢都傻」，照樣射破艾利臣。

羅拔臣落後數個身位，只好「垂死掙扎」聲音防守格連活特。（Twitter截圖）

Big fan of Andy Robertson screaming at Greenwood instead of tackling him. pic.twitter.com/xFdaR7JzLF — Scott (@sjc_101) January 24, 2021

格連活特上季表現令人眼前一亮，英超攻入10個入球，外界對他寄予厚望，卻在今季「跌Watt」，至今聯賽僅攻入一球，而「綠木」在曼聯的正選位置同樣不保。這名19歲的英格蘭新星在「雙紅會」再度證明自己的能力，交出一傳一射，助球隊力克宿敵過關，「綠木」賽後在社交網站向質疑他的人宣戰，希望負評他的人享受他今仗的發揮。

格連活特今仗交出一傳一射，助曼聯力克宿敵利物浦。（路透社）

另外，以罰球為曼聯攻入奠勝一球的般奴費南迪斯，主帥蘇斯克查賽後稱對該名葡萄牙大將的死球充滿信心，事關般奴「日夜鍛煉去取勝」，對入球不感意外，他說：「他（費南迪斯）昨日操練後，特意留在訓練場加操45分鐘，不斷練習直射罰球，所以我對他處理死球充滿信心，只要他有機會便可將皮球送入網。」

蘇斯克查透露般奴賽前一日特意加操射罰球。（路透社）

英超第20輪直播賽程（按圖放大）：