【澳職方程式】中岸水手防守「升呢」　小將撐起鋒線　鳳凰難招架

撰文： 威廉神 最後更新日期： 2021-01-28 16:16

澳職聯今周焦點賽事，莫過於本港時間周日下午榜首中岸水手主場迎戰威靈頓鳳凰（1月31日下午1時05分開賽 ）。水手今季脫胎換骨，由上季常規賽包尾大幡搖身一變成為榜首分子，今仗遇上暫時排榜尾的威靈頓鳯凰，取勝無難度！

中岸水手今季暫時出戰4場贏3勝，代表作是上仗作客2球淨勝衛冕冠軍FC悉尼，令外界大跌眼鏡。水手過去3季均在常規賽敬陪末席，惟今季表現完全判若兩隊，防線完全「升呢」，守將表現集中，開季至今4戰僅失1球，可謂穩健又可靠。

前線方面，中岸水手今屆更有新發現，年僅19歲的前鋒古奧（Alou Kuol）今屆跑出，迄今已轟入兩球，此子跑動勤力，竄擾力強，往往令對手防不勝防；配合隊中另一老牌前鋒麥西蒙（Matt Simon）的高大身型作掩護，令攻勢更立體。麥西蒙今季雖未開齋，但柱躉式踢法力足牽制對手防線，為隊友製造更多空位，效果顯著。

客軍威靈頓鳳凰今季就出閘脫腳，目前3戰僅得1和2負得1分排榜尾。說實在球隊踢來未算太差，控球百分比取得也有優勢，亦製造了不少埋門機會，但攻勢往往未能轉為入球。幾名前鋒希密特（Tomer Hemed）、大衛波爾（David Ball）和米沙梅拉杜域（Mirza Muratovic）均需改善門前的把握力。

本周其餘澳職賽程：

1月29日（周五） 16:05 西悉尼流浪者 VS 紐卡素噴射機

1月30日（周六） 14:05 西部聯 VS 墨爾本勝利

1月30日（周六） 16:10 FC麥克阿瑟 VS FC悉尼

1月30日（周六） 18:15 布里斯班獅吼 VS 阿德萊德聯

1月31日（周日） 15:40 墨爾本城 VS 珀斯光輝