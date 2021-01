【澳職方程式】中岸水手防守「升呢」　小將撐起鋒線　鳳凰難招架

撰文: 威廉神 最後更新日期: 2021-01-28 16:16

澳職聯今周焦點賽事,莫過於本港時間周日下午榜首中岸水手主場迎戰威靈頓鳳凰(1月31日下午1時05分開賽 )。水手今季脫胎換骨,由上季常規賽包尾大幡搖身一變成為榜首分子,今仗遇上暫時排榜尾的威靈頓鳯凰,取勝無難度!

中岸水手今季暫時出戰4場贏3勝,代表作是上仗作客2球淨勝衛冕冠軍FC悉尼,令外界大跌眼鏡。水手過去3季均在常規賽敬陪末席,惟今季表現完全判若兩隊,防線完全「升呢」,守將表現集中,開季至今4戰僅失1球,可謂穩健又可靠。

前線方面,中岸水手今屆更有新發現,年僅19歲的前鋒古奧(Alou Kuol)今屆跑出,迄今已轟入兩球,此子跑動勤力,竄擾力強,往往令對手防不勝防;配合隊中另一老牌前鋒麥西蒙(Matt Simon)的高大身型作掩護,令攻勢更立體。麥西蒙今季雖未開齋,但柱躉式踢法力足牽制對手防線,為隊友製造更多空位,效果顯著。

客軍威靈頓鳳凰今季就出閘脫腳,目前3戰僅得1和2負得1分排榜尾。說實在球隊踢來未算太差,控球百分比取得也有優勢,亦製造了不少埋門機會,但攻勢往往未能轉為入球。幾名前鋒希密特(Tomer Hemed)、大衛波爾(David Ball)和米沙梅拉杜域(Mirza Muratovic)均需改善門前的把握力。

本周其餘澳職賽程:

1月29日(周五) 16:05 西悉尼流浪者 VS 紐卡素噴射機

1月30日(周六) 14:05 西部聯 VS 墨爾本勝利

1月30日(周六) 16:10 FC麥克阿瑟 VS FC悉尼

1月30日(周六) 18:15 布里斯班獅吼 VS 阿德萊德聯

1月31日(周日) 15:40 墨爾本城 VS 珀斯光輝