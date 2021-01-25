【東京奧運】Twitter帳戶短暫消失　填生日變「唔夠秤」用戶被封

撰文：何偉畧
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前天（23日）是延期一年的東京奧運開幕倒數半年，東奧官方Twitter公開短片，積極造勢。一天之後，官方Twitter突然一片漆黑，沒有頭像沒有帖文，只有一句「此帳戶不存在」。
網絡世界一片驚奇，猜測莫非「終於有決定」？幾小時後，帳戶復活，組委解釋因為職員如實輸入一個指令，引來Twitter封鎖「唔夠秤」用戶。
東奧Twitter編輯奉行「The show must go on」宗旨，繼續努力「出po」，近日接連發布日本運動員的訪問短片。
記者跟進消息時，突然見到這個空無一物的畫面，一定十分緊張。（twitter）
但至昨日中午，帳戶突然被清空，頭像沒了，封面照沒了，所有帖文消失，只有一句「此帳戶不存在」。甚麼都沒有了，碰巧近日屢傳東京奧運能否如期在本年7月23日開幕的新聞，令日本各界密切注視，會否就快有消息。可幸，最終證實是虛驚一場。
虛驚一場，回復正常。（twitter）
日本的新冠肺炎疫情未見好轉，每天新增數千宗確診個案。（Getty Images）
東奧Twitter在昨日下午回復正常，帖文向外界道歉，「令各位支持者擔心，很不好意思」。東奧組委宣傳部回應查詢，解釋Twitter編輯在早上設定帳戶資料，填上出生日為2014年1月24日，當天為開設帳戶日。這個7歲的「用戶」，違反了Twitter使用規則中「用戶必須滿13歲」的限制，因而立即被封鎖。組委立即通知Twitter解鎖，還原帳戶。
東京奧運尚餘半年，到底如何舉辦，仍議論紛紛。（Getty Images）
即使日本疫情嚴峻，亦無阻民眾外出：
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香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：
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