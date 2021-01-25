【東京奧運】Twitter帳戶短暫消失　填生日變「唔夠秤」用戶被封

前天（23日）是延期一年的東京奧運開幕倒數半年，東奧官方Twitter公開短片，積極造勢。一天之後，官方Twitter突然一片漆黑，沒有頭像沒有帖文，只有一句「此帳戶不存在」。

網絡世界一片驚奇，猜測莫非「終於有決定」？幾小時後，帳戶復活，組委解釋因為職員如實輸入一個指令，引來Twitter封鎖「唔夠秤」用戶。