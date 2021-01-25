【英足總盃】摩連奴反對球員先打疫苗　自嘲音癡難與歌手主帥高歌

撰文： 李榮康 最後更新日期： 2021-01-25 16:19

足球員應否優先接受注射新冠肺炎疫苗？有領隊支持，亦有領隊如熱刺主帥摩連奴反對。 「Special One」於英格蘭足總盃第4圈對韋甘比的賽前記者會被問到這問題時，表示「就算有人不同意也好」，前線醫護及高齡人士都應該先於球員接種。

般尼領隊戴治於1月初曾表示，球員應該優先接種疫苗，「如此一來花在測試的錢可用在其他更好的用途上」，但強調並非要「打尖」排在前線工作人員或弱勢社群之前。

英國疫情嚴峻，球圈亦受影響，不少賽事都因球員確診而改期，英超就有富咸、紐卡素及阿士東維拉因球員確診，一隊要隔離而有數場比賽要延期舉行，熱刺亦因而受到影響。

摩連奴反對球員優先接種疫苗。（Getty Images）

【足總盃第4圈主要戰果】（按圖放大）

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被問到球員應否優先接種時，摩連奴說：「我不認同，這件事說起來有點爭議性。就算有很多人不同意我的看法也好，我也不會認同。」摩帥指「比起自己及球員」，有更多人的情況更危險。

「我認為每日在前線工作的人員、醫護及老人家，他們都應該排在最優先，但這只是我的個人意見。」摩連奴說。

事實上，熱刺足總盃第4圈對手韋甘比，早前亦受疫情影響，因有確診個案令到作客昆士柏流浪（QPR）一戰改期，這一仗本來是他們領隊艾斯禾夫（Gareth Ainsworth），2009年完成看守領隊任務後，首次重返QPR主場。

摩連奴認為有其他人更有需要率先接種，球員不在此列。（Getty Images）

艾斯禾夫2012年成為韋甘比領隊，去季領軍升上英冠。談及艾帥，摩連奴大讚這名留長髮、喜歡穿皮褸教波的「Rock友」教頭。

摩連奴說：「一個人能長時間留在同一間球會，只有一個可能性，就是他有真材實料。他在不同級數聯賽教波、升班，現在拼命為留在英冠而戰。他知道自己想要什麼，球隊應踢出什麼風格。他知道要怎樣才能令球員交出最佳表現，他是個好教頭。」

艾斯禾夫喜歡穿上皮褸教波，無論場外場內都是Rock友一名。（Getty Images）

艾斯禾夫亦因為夾Band而為英國球迷熟悉，球員年代至今已成為數隊樂隊主音，現時為The Cold Blooded Hearts的主音，摩帥自嘲五音不全，「跟他合唱會摧毀了音樂」。

雖然韋甘比現時於英冠排榜末，但摩連奴直言英超及英冠水平已收窄，不能掉以輕心：「韋甘比有於升上英超的質素，熱刺亦有於英冠作賽的質素，兩個聯賽的差距已不是十多年前那麼大了。」

英超第20輪直播賽程（按圖放大）：