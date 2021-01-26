【英超】車路士眾將道別林柏特　飲水哥疑似贈慶變普巴2.0

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-01-26 11:06

2月未到，信封先到，車路士周一（25日）宣布解僱領隊林柏特，這名當年的「車仔」名宿只好黯然離開史丹福橋。 車路士眾將紛紛透過社交網站向「林伯」致意——除了「飲水哥」真禾特。該名不受重用的英格蘭中場上載一張身穿李斯特城球衣的慶祝相片，難道是熱烈祝賀林柏特離開車路士？

車路士周一宣布與領隊林柏特（Frank Lampard）分道揚鑣，結束一年半的領隊生涯，成為英超今季第二名被炒的主帥，「車仔」並未公布繼任人，而前巴黎聖日耳門主帥杜慈是接任的大熱人選。

林柏特執教一季半間，領軍出戰84場賽事，贏得44場，其勝率僅超過5成，而「林伯」在位期間場均英超僅得1.67分，是「油王」阿巴莫域治入主車路士以來，歷任領隊最差的戰績。名宿都無情講，最終被炒收場。

車路士辭退林柏特 傳PSG前主帥杜慈接任

林柏特一季半的車路士生涯來到終站。（資料圖片／Getty Images）

消息一出，車路士眾將紛紛透過社交網站向「林伯」告別，當中包括隊長艾斯派古達﹑普列錫及新加盟的艾度亞文迪等，感激林柏特18個月對球隊的貢獻，並祝願他未來一切順利。

車路士眾將感謝林柏特：

被視為林柏特接班人的美臣蒙特（Mason Mount），雖然只是寫上短短的一句「我從你（林柏特）身上獲益良多，感激你的一切」，實質行動卻勝過千言萬語。美臣蒙特在林柏特麾下攻入11球，巧合的是，林柏特領軍的首個及最後一個入球同樣是來自蒙特，算是送給「恩師」的一份禮物。

美臣蒙特被視為林柏特接班人。（美臣蒙特Instagram截圖）

「車仔」眾將齊向林柏特致意，有網民「突破盲點」笑言慘被雪藏的馬高斯阿朗素有否向他送上祝福。阿朗素被林柏特鎖在隊巴，而「飲水哥」真禾特（Danny Drinkwater）卻被放逐，先後被外借至般尼及阿士東維拉，近期更「發放邊疆」，外借至土耳其的卡森柏沙（Kasimpasa）。

真禾特在林柏特執教期間，連續3次被外借，投閒置散。（資料圖片／Getty Images）

真禾特數度被外借，與林柏特積怨甚深，如今「仇人」被炒，「飲水哥」似乎難掩其興奮之情，當林柏特被解僱的消息公布後，極速在社交網站上載一張穿上李斯特城球衣慶祝的相片，雖然沒有任何文字，卻令人有「贈慶」的味道，真禾特及後心知不妙，立即「刪Post」。

此地無銀三百兩，「飲水哥」及後立即解畫，辯稱一切只是巧合，上載該圖沒有特別的意義，他只想表達懷念比賽的感覺，而他上載時並不知情，更「補飛」盛讚林柏特是他的仰慕對象，不知為何卻有一點愈描愈黑的感覺。

真禾特疑似贈慶，引發網民無限遐想。（Instagram截圖）

領隊被炒，球員贈慶，最近的例子必定是曼聯中場普巴，他與前任曼聯領隊摩連奴關係屢傳不和。當摩連奴宣布離開曼聯後，普巴立即在Instagram上載「陰陰嘴笑」的圖片，雖然隨後即「刪Post」，但司馬昭之心，路人皆見，如今真禾特似乎成為普巴2.0。

摩帥被炒不夠一小時 普巴IG鋪相贈慶？

普巴極速刪走的IG Post。（網上圖片）

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