【英超】英媒爆杜慈獲准前往倫敦　即日主持車路士首課操練

撰文： 李榮康 最後更新日期： 2021-01-26 21:58

車路士日前突然解僱領隊林柏特，盛傳巴黎聖日耳門前主帥杜慈將會接手。《The Athletic》周二（26日）透露其合約細節，並指該名德國籍教頭將前往倫敦，已得到許可直接進入車路士「隔離泡泡」，主持首課操練前會先會見球員。

據報車路士希望他可以於車路士香港時間周四凌晨英超主場鬥狼隊一戰就落場指揮，這名47歲教頭跟3名助手，已完成新冠肺炎檢測及得到工作證，獲准即時進入車路士的「隔離泡泡」。

消息指，杜慈到達倫敦後就會即時開工，先跟球員見面，及後主持操練。《The Athletic》指杜慈已跟車路士達成協議，將會簽約18個月，並有續約一年的條款。

英國傳媒指杜慈即將加盟車路士。（Getty Images）

杜慈25歲因為膝蓋受傷，結束球員生涯，2007年成為奧格斯堡預備組教頭，2009年在高普離隊後，成為緬恩斯主帥，5季後提拔不少年青球員，最佳成績為2010至11年第5位。2015年，杜慈獲多蒙特聘請成為教頭，無獨有偶再次接替離去的高普。

車路士眾將感謝林柏特：（按圖進入）

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杜慈曾領PSG兩度成為本土三冠王。（路透社）

杜慈帶領「蜜蜂兵團」兩季，贏得2016至17年德國盃冠軍，但因與球會高層產生矛盾，奪得德國盃冠軍後3日遭解僱。球員年代司職後衛的杜慈，2018年加盟巴黎聖日耳門，代替艾馬利，連續兩季領軍成為法國本土三冠王，助PSG歷史性打入歐聯決賽，最終不敵拜仁慕尼黑，但今季聯賽成績下滑，12月時PSG法甲排第3，這支巴黎豪門解除杜慈職務。

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