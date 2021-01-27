【英超】韋斯咸又贏一場入前四　利物浦跌落第五　曼城首上榜首

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-01-27 12:30

英超深夜上演四場賽事，最刺激一仗莫過於近況甚勇的韋斯咸作客水晶宮。主隊雖然先開紀錄，但鎚仔幫之後連下三城，最終以3：2勝出這場倫敦打吡。 韋斯咸全取3分後升上聯賽榜第四位，將利物浦擠落第五位。曼城擊敗西布朗後亦超越曼聯，今季首度升上榜首。

開賽僅3分鐘，水晶宮前鋒沙夏在人馬雜遝的韋斯咸心臟地帶如入無人之境，與賓迪基撞牆後起腳射入，為球隊先開紀錄。

狀態正勇的韋斯咸6分鐘後便扳平。前鋒安東尼奧落到底線施展一記恰到好處的笠傳，捷克中場蘇錫克後上近門飛頂入網。至25分鐘韋斯咸一次罰球機會，死球專家加斯威爾大腳斬向遠柱，伏兵門前的蘇錫克一控一射得手，韋斯咸反超前2：1。

韋斯咸捷克中場蘇錫克領軍3：1擊敗水晶宮。（路透社）

【水晶宮2：3韋斯咸精彩圖輯】（按圖放大）

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韋斯咸三連勝後連升三級

戰至65分鐘韋斯咸趁一次角球機會，由中堅奇治戴臣接應一頂入網，擴大領先比數至3：1。即使水晶宮憑巴舒亞伊補時階後扳回一城仍無補於事，以2：3落敗。

韋斯咸擊敗水晶宮後，在英超取得四連勝。1月初他們1：0擊敗愛華頓後仍排第十位，上輪2：1力挫西布朗及1：0小勝般尼後升上第七，至今仗反勝水晶宮後一口氣趕過愛華頓、熱刺和利物浦，殺上第四位，令人意想不到。

【按圖看周二晚英超賽果，曼城大勝上榜首，韋斯咸反勝入前4】

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韋斯咸領隊莫耶斯自信十足。（路透社）

踏入2021年，韋斯咸在英超及足總盃6連勝，為球會史上首次，賽後主帥莫耶斯讚揚，「我為球隊表現和後上反勝感到高興，可惜我們忘帶射門鞋。」球隊愈戰愈勇，莫帥先來個期望管理，揚言一切要慢慢來，「我希望球會穩步成長，我們做得很出色，但要一步一步來。」

同日曼城5：0大勝西布朗後，今季首度升上榜首。藍月亮由於開季一路以來均少踢對手一場，加上季初表現在水準以下，一直未能殺入聯賽榜前列。

惟近期他們已重拾狀態，就算今仗有大將奇雲迪布尼因傷缺陣和阿古路患上新冠肺炎倦勤，仍憑踢出加盟以來最佳水平的根度簡梅開二度，輕鬆大炒對手，取得英超聯賽六連勝並在聯賽榜超越同市宿敵曼聯上第一位。

英超第20輪餘下直播賽程（按圖放大）：