【英超】恩哈路感人長文告別曼聯　曾為紅魔及時雨　冀為碧咸效力

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-01-27 18:50

曼聯前鋒恩哈路（Odion Ighalo）跟紅魔鬼的外借合約月底即將告一段落，他曾經希望可續留隊至季尾，可惜未能如願。 離別一刻，他在社交媒體發布一篇感人的告別信，就算上陣機會不多，他對這一年的紅魔鬼生涯只有感恩。

2019/20球季，曼聯在主力射手盧卡古離隊後，並未買入前鋒，將資金押注在身價8000萬英鎊的中堅哈利馬古尼以及5000萬英鎊的右閘雲比沙卡身上。前線只靠拉舒福特和馬迪爾支撐，火力明顯大不如前。1月中「福仔」更因背部重創，需長唞4個多月。

見形勢不對，曼聯趁2020年1月轉會窗重開，買入進攻中場般奴費南迪斯，同時向上海申花借入曾效力屈福特的尼日利亞前鋒恩哈路。二人甫加盟，立即激活曼聯中前場，相對般奴的光芒四射，恩哈路主要在盃賽上陣，頭3次正選上陣攻入4球，說得上是球隊前線一陣「及時雨」，他在英超長任後備，未有任何進帳。

即使如此，本身為曼聯球迷的恩哈路一直無怨無悔，努力訓練，落場時亦搏到盡，憑個人經驗貢獻球隊，助球隊在英超一路由第七殺上第三名，重獲歐聯資格，並打入三項盃賽四強。

恩哈路在曼聯的日子告一段落。（Getty Images）

【恩哈路與曼聯一起走過的日子】（按圖進入）

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時隔12個月，曾經迷失的曼聯已搖身一變再次成為爭標份子，尤其在卡雲尼加盟後，陣中亦再沒有恩哈路的位置。

今季他只在季初兩度在聯賽盃上陣，英超一次後備落場9分鐘，歐聯一次上陣1分鐘，其餘大部分時間連大軍名單也無份。在曼聯的任務已完，離別的時刻到了。

年過30來到奧脫福，對恩哈路而言是一趟圓夢之旅，旅程終結一刻，他不捨之餘，亦很感恩：「這個夢來到終點，實在很難過，但我感謝神協助我以球員身份達成穿上曼聯球衣的夢想，能夠代表這間偉大球會是我的榮幸，我會永遠珍惜和感激。」

恩哈路在Instagram以一篇長文告別心愛的曼聯。（Instagram@ighalojude）

恩哈路：「我永遠是曼聯球迷」

「領隊，感謝你在大部分人都不相信我的時候信任我；神奇的隊友們，我會一直想念你們，跟你們每個人一起訓練和相處的日子總是樂趣無窮，令我日夕期待，祈求我們今季贏得英超聯賽和足總盃。」

「全世界最佳球迷（曼聯球迷），我們都很想念你，即使相隔很遠，我們仍可聽到你們的喝采聲，我們十分期待你們重返看台的日子。」

最後，恩哈路說：「我依然而且永遠會是曼聯球迷。一日紅魔，終生紅魔（Once a Red, always a Red）。

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總結他在曼聯的一年，23次上陣，攻入5球，歐霸兩球，足總盃3球。表面上，未能得到任何獎盃或榮譽，然而他對球隊的一片忠誠和默默付出，協助球隊一步步再次踏上爭標之路，那怕歷史上不會留下他的名字，恩哈路的忠肝義膽早已在曼聯球迷心目中留下深刻印記。

恩哈路跟上海申花的合約至2021年底屆滿，消息指，卡塔爾、沙特阿拉伯和土耳其均有球隊對他有興趣。他曾表明對美國職業聯賽（MLS）有興趣，點名希望加盟前曼聯名將碧咸做班主的國際邁阿密。

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