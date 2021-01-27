【英超】紐卡素破4場入球荒　球迷Po片嘲「喜鵲」把握力得啖笑

撰文： 李榮康 最後更新日期： 2021-01-27 21:07

紐卡素超主場鬥列斯聯輸1：2，全失3分卻終於打破4場入球荒。「喜鵲」自12月中就未有再贏過，11場不勝最大問題是他們無法取得入球，11戰只入5球。有球迷上傳熱身片段，笑言已找到問題所在。

布魯士與紐卡素自12月12日主場2：1擊敗西布朗後，至今已有個多月沒有再嘗到贏波滋味。入球成為了「喜鵲」一大問題，他們這11場不勝中只得5個入球，日前對列斯聯前4連敗更是未入過波。

連同英格蘭足總盃對阿仙奴，鬥足120分鐘輸0：2出局，他們已逾450未攻破過對手大門，今戰鬥列斯聯終於在57分鐘由阿米朗打破入球荒，可惜最終仍以1：2輸波。

阿米朗的入球打破紐卡素逾450分鐘的入球荒。（Getty Images）

紐卡素球迷將比賽前熱身片段上載到網上，指一眾射手把握力不足才是問題所在。這段21秒短片中，哥林威爾遜、積及梅菲正作射門練習。

不過，把關的卡爾達路根本不用作出撲救，因為紐卡素的球員施射都未能命中目標，令到球迷都哭笑不得。

紐卡素打破入球荒仍難逃輸波。（Getty Images）

其中一名球迷說：「我們練波時都在幹什麼？」又有球迷慶幸有人上傳這段短片，自己睇片時笑得人仰馬翻。亦有球迷笑言：「沒有職業球員射得這麼差，這些傢伙都是班Sunday league的垃圾。」

紐卡素今次起腳達22次，5球命中目標，亦出現過中柱，只入一球多少都跟運氣有關。不過，聯賽3連敗後，紐卡素現時20場得19分，於英超排第16位，雖比第17的富咸多7分，但長此下去亦有危機。

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