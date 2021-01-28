【足球】伊巴謙莫域否認種族歧視盧卡古　曼聯舊隊友護航

撰文： 李榮康 最後更新日期： 2021-01-28 17:35

AC米蘭的伊巴謙莫域日前於意大利盃，跟國際米蘭的盧卡古發生罵戰，被指種族歧視曼聯舊隊友。曼聯中場保羅普巴即時為舊隊友護航，稱絕不相信伊巴謙莫域是種族主義者。

對於歧視指控，伊巴於網上作出回應：「在Zlatan的世界，絕不容許種族主義，我們都是同一族，我都是平等的！我們都是足球員，只不過部分球員比其他好而已。」

伊巴的曼聯舊隊友普巴就力撐39歲的伊巴：「Zlatan……種族主義者？他這麼愛我，要我數誰有可能是racist，他可會是最後一人。Come on，別開這樣的玩笑了！」

【伊巴舌戰盧卡古逐格睇，按圖看清事發經過】

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事源AC米蘭中堅阿利斯奧羅馬洛尼完半場前侵犯盧卡古，比利時前鋒不滿動作粗野，欲上前理論，雙方球員圍作一團，伊巴加把口：「call your mother and go do your voodoo sxxx, you little donkey！」

這使得盧卡古更難控制情緒，但在隊友勸導下總算能繼續比賽。不過，半場完結時，伊巴疑似再次「辣着」比利時射手，盧卡古指伊巴侮辱其母親，想上前對質，在隊友阻止下返更衣室，但邊行邊破口大罵：「Fxxk you and your wife！」、「You son of a bxxxh！」

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盧卡古於對AC米蘭一戰攻入一球。（Getty Images）

伊巴一句「go do your voodoo sxxx」，惹來了歧視爭議。Voodoo或稱巫毒教或伏都教，是源於非洲的信仰，伊巴這一句被視為歧視父母為剛果人的盧卡古。

事實上，伊巴是引用愛華頓班主Farhad Moshiri透露盧卡古拒絕續約的往事。當時愛華頓已經準備好豐厚的合約，等待盧卡古簽名，但這名比利時前鋒打電話給母親，之後就表示收到「Voodoo」指示，需要轉會車路士，拒絕續約。後來盧卡古否認了這件事，最後亦沒有回到車路士，而是去了曼聯。

伊巴謙莫域精選金句：

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英超第20輪戰果（按圖放大）：