【足球】伊巴謙莫域否認種族歧視盧卡古　曼聯舊隊友護航

AC米蘭的伊巴謙莫域日前於意大利盃,跟國際米蘭的盧卡古發生罵戰,被指種族歧視曼聯舊隊友。曼聯中場保羅普巴即時為舊隊友護航,稱絕不相信伊巴謙莫域是種族主義者。

對於歧視指控,伊巴於網上作出回應:「在Zlatan的世界,絕不容許種族主義,我們都是同一族,我都是平等的!我們都是足球員,只不過部分球員比其他好而已。」

伊巴的曼聯舊隊友普巴就力撐39歲的伊巴:「Zlatan……種族主義者?他這麼愛我,要我數誰有可能是racist,他可會是最後一人。Come on,別開這樣的玩笑了!」

事源AC米蘭中堅阿利斯奧羅馬洛尼完半場前侵犯盧卡古,比利時前鋒不滿動作粗野,欲上前理論,雙方球員圍作一團,伊巴加把口:「call your mother and go do your voodoo sxxx, you little donkey!」

這使得盧卡古更難控制情緒,但在隊友勸導下總算能繼續比賽。不過,半場完結時,伊巴疑似再次「辣着」比利時射手,盧卡古指伊巴侮辱其母親,想上前對質,在隊友阻止下返更衣室,但邊行邊破口大罵:「Fxxk you and your wife!」、「You son of a bxxxh!」

盧卡古於對AC米蘭一戰攻入一球。(Getty Images)

伊巴一句「go do your voodoo sxxx」,惹來了歧視爭議。Voodoo或稱巫毒教或伏都教,是源於非洲的信仰,伊巴這一句被視為歧視父母為剛果人的盧卡古。

事實上,伊巴是引用愛華頓班主Farhad Moshiri透露盧卡古拒絕續約的往事。當時愛華頓已經準備好豐厚的合約,等待盧卡古簽名,但這名比利時前鋒打電話給母親,之後就表示收到「Voodoo」指示,需要轉會車路士,拒絕續約。後來盧卡古否認了這件事,最後亦沒有回到車路士,而是去了曼聯。

