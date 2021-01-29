【英超】利物浦反底作客3：1挫熱刺　哈利卡尼半場傷出

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-01-29 09:15

英超第20輪重頭大戰，熱刺主場迎戰頹勢的利物浦，摩連奴與高普兩大名帥再度交手。 臨完半場前熱刺防線一個誤會失守，及後尖刀哈利卡尼半場傷出，禍不單行，換邊初段利物浦靠阿歷山大阿諾特建功擴大比數，加上沙迪奧文尼的入球，紅軍作客以3：1擊敗熱刺，終止5場不勝的頹勢。

利物浦踏入新一年依然未能在英超打開勝利之門，加上周末的「雙紅會」失利，摩連奴領軍的熱刺主場面對頹兵紅軍，當然希望在傷口上灑鹽，全取3分而回。

熱刺今仗變陣出擊，排出3-4-3，防線收起艾達韋列特，改由迪亞領導後防，加上利古朗受傷，由杜靴迪擔任左翼衛。利物浦方面，高普再以隊長佐敦軒達臣串演中堅，與祖爾麥迪比扼守中路，今仗並不見法賓奴的名字。

佐敦軒達臣今仗再度移後一格串演中堅。（Getty Images）

熱刺在開賽早段即施下馬威，前線孖寶再發功，哈利卡尼前線傳給孫興慜，殺入禁區再射破艾利臣的十指關，但「孫仔」越位在先「食詐糊」。孫興慜上半場仍有反擊攻門的機會，惟被艾利臣撲出。

孫興慜開賽初段建功，但越位在先「食詐糊」。（路透社）

戰至上半場補時階段，沙迪奧文尼左路地波傳中，迪亞與洛里斯有誤會，未有及時出腳解圍，後方的法明奴「一句多謝」將皮球送入網內，完半場前打破僵局。

迪亞與洛里斯的一次誤會，讓法明奴近射建功先開紀錄。（Getty Images）

半場後兩軍亦有調動，利物浦的麥迪比傷出，由拿達利菲臘斯入替；熱刺方面作出兩個換人，其中包括換出受傷的主力卡尼，換入雲克斯及拉美拿。

哈利卡尼半場傷出，使熱刺的形勢更嚴峻。（路透社）

沒有最傷，只有更傷，利物浦換邊初段再向熱刺「插多刀」，文尼切入大位射門被救出，阿歷山大阿諾特上前補射建功，下半場兩分鐘擴大領先優勢。熱刺隨即回應，中場賀積查治禁區外勁射終於收死艾利臣，熱刺在兩分鐘後追成1：2。沙拿及後禁區熨射入網，惟參與進攻的法明奴越位在先，入球無效。

今季被評為表現一般的阿歷山大阿諾特，聯賽僅得兩個助攻，今仗熟悉的致命傳送終於再現，右路一記恰到好處的傳中，熱刺中堅祖朗頓心口一控，「益晒」入楔的沙迪奧文尼，近門一射破網，65分鐘攻入奠勝一球，紅軍以3：1擊敗熱刺，反底成功終止5場不勝。

熱刺的祖朗頓心口「助攻」沙迪奧文尼，下半場射成3：1奠定勝局。（路透社）

止跌的利物浦暫時以37分重返第4位，與次席的宿敵曼聯僅差3分；熱刺吞下今季第4場敗仗，以33分暫列第6位。

英超第20輪戰果：