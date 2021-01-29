【英超】熱刺損兵折將　哈利卡尼足踝受傷料休息數周

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-01-29 08:58

今輪英超重頭戲，熱刺主場1：3不敵利物浦，輸波更要損兵折將，前線大將哈利卡尼半場傷出，主帥摩連奴賽後稱這名英格蘭尖刀左右腳足踝同樣受傷，可能缺陣數星期。

熱刺主場迎戰頹勢的利物浦，紅軍回勇，熱刺主場失威。勝利女神似乎今仗不在熱刺一邊，先有開賽初段孫興慜的入球，卻因「腳踭越位」而被吹走，臨完上半場前因一個後防誤會而失守，換邊後再被紅軍拉開紀錄，最終主場以1：3吞敗。

輸波以外，再添傷兵，更是全隊最重要一員，熱刺尖刀哈利卡尼半場傷出，相信領隊摩連奴亦相當「頭痕」。摩帥賽後表示卡尼雙腳足踝亦在今仗上半場被踢傷，更可能休養數星期，「卡尼左右腳的足踝同樣受傷，第一次來看堤亞高的攔截，第二次卻不清楚他任何觸傷，卻比首次受傷更嚴重，可能需要養傷幾個星期。」

熱刺攻勢一向十分倚重哈利卡尼，如今他受傷缺陣，對熱刺前線當然有莫大的影響，今仗當卡尼退下火線後，摩連奴只好在下半場再變陣，摩帥直言卡尼也是「Special One」，「有些球員是沒有辦法取代，但事情如今已經發生了，不如向前看，我相信球隊有能力克服這難題。」

摩連奴認為兩個字可以總結今仗—失誤，3個失誤導致3個失球，迪亞﹑洛里斯及祖朗頓亦應要負上責任，今仗就像與失誤搏鬥，「半場前後的兩個失球同樣來自失誤，當我們回應扳回一城後，後防卻再度犯錯，全場不斷與自己的失誤周旋，失誤出現後努力地嘗試彌補。」