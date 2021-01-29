羽毛球・年終賽｜伍家朗鬥足65分鐘取勝　回港隔離21天獨過新年

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-01-29 18:38

伍家朗出戰世界羽聯年終賽分組賽，在同組其餘兩名球手取得兩連捷下，累積兩敗的家朗篤定無緣晉級。惟他今日（29日）在最後一場分組賽未有放軟手腳，力戰3局下擊敗印度的施里簡夫（Kidambi Srikanth），取得小組首勝。

伍家朗頭在泰國賽首站奪得亞軍，次站16強遭中華台北主將王子維淘汰出局。自2017年後再打入年終賽的他，於前兩場分組賽先後不敵王子維與世界排名第3的安頓臣，因該兩名球手均取得兩連勝，伍家朗無緣出線4強，今仗力求擊敗同樣出局的施里簡夫作結。

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伍家朗在最後一場分組賽與同樣篤定出局的斯里簡夫。（BWF）

激戰3局奪首勝

世界排名第8的伍家朗甫開賽與對手咬緊比數，稍微落後下一度反超前7：5，惟對手追至7平後一口氣連搶3分。施里簡夫其後壓制家朗，以21：12先贏一局。

伍家朗在第2局雖曾以0：3落後，局中二人更一度「拉鋸」，幸家朗終以21：18追回一局。決勝局伍家朗乘勢搶攻，7：3取得領先後一直頂住壓力，終以21：19再贏一局，鬥足65分鐘後終在年終賽打開勝門。

伍家朗連追兩局，終取得年終賽首勝，獲勝後激動振臂。（BWF）

隔離逾50天 最想念自由的空氣

伍家朗是唯一打入年終賽港將，出局後將在周日（31日）返港。自1月3日出發到曼谷為兩站泰國賽備戰的港隊，回港後將入住酒店隔離21天，意味農曆新年也將在酒店獨自度過。

家朗透露若體院在他完成隔離後仍未「解封」，他將返回院內「閉門」訓練，加上賽事前後共隔離50天，伍家朗大有機會被限制活動接近一個月。

問到該港羽「一哥」在隔離後可會想做什麼，他笑言：「沒有什麼特別想做的事，只想吸返幾啖自由的空氣。」

疫情爆發後，港將伍家朗與其他精英運動員留守體院訓練，近100天未能自由活動。（Instagram截圖）

年終賽男單最後8強：