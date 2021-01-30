【足球轉會】中堅魔咒困擾利物浦　傳高普相中美國國腳做雷霆救兵

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-01-30 17:56

利物浦今季離不開傷患，中堅是重災區，祖爾麥迪比及法賓奴等球員徘徊受傷及傷癒，連隊長佐敦軒達臣都要串演中堅。利物浦主帥高普相當「頭痕」，冬季轉會窗即將關閉，盛傳有意借用中堅，一解中堅荒。

利物浦開季至今「十字兵」不計其數，尤其是在防線上，傷兵一個接一個，大將雲迪積克及祖高美斯「長唞」，另一中堅祖爾麥迪比似乎一直未能「搣甩」傷患，踢三場傷一場，今季經常移後一格的法賓奴亦不時受傷。四大中堅未能健康披甲，小將又不放心，主帥高普走投無路，近期找來隊長佐敦軒達臣充當「雷霆救兵」，但這只是權宜之計。

中堅缺人，高普只好找來佐敦軒達臣串演中堅。（資料圖片／Getty Images）

【利物浦的中堅選項】（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

高普早前明言，希望在冬季轉會窗關上前，找來中堅位置的替補，直言如果大家有適合人選，便可直接聯絡高普。《ESPN》透露紅軍的目標人物，竟然是一名效力美職聯球隊的球員。

艾朗朗治在2018年成為美職聯最佳後衛。（資料圖片／Getty Images）

高普的目標人物是美職球隊紐約紅牛的中堅艾朗朗治（Aaron Long），據消息指紅軍方面希望借用該名28歲的美國國腳半個球季，解決防線人手不足的問題，惟紐約紅牛依然未收到利物浦的任何開價，英超轉會窗將於當地周一（2月1日）晚上關閉。

艾朗朗治這個名字，相信球迷們亦不太熟悉，這名美國國腳職業生涯一直留在本地發展，在2018年成為美職聯年度最佳後衛，及後曾受到雷丁及韋斯咸的青睞，依舊留在紅牛。

28歲的艾朗朗治曾18次代表美國國家隊上陣。（資料圖片／Getty Images）

利物浦過往與紅牛集團曾有不少交收，例如由RB萊比錫簽入拿比基達及薩爾斯堡的南野拓實，相信有望增加簽入艾朗朗治的可能性。

明年6月約滿的球壇巨星：（按圖放大）

+ 13 + 13 + 13

英超21輪直播賽程（按圖放大）：

英超第20輪戰果：