【英超】錫菲聯橫掃曼市？　主帥向哥迪奧拿傳達「絕望真相」

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-01-30 14:44

上輪英超最大冷門，當數包尾的錫菲聯作客2：1擊敗狀態大勇的曼聯。這支護級分子闖過一關，下關更難，今晚繼續留在曼市，作客現踞榜首的曼城。 如何應對在聯賽及盃賽11連勝的「藍月亮」？錫菲聯主帥韋達看來「處之泰然」，更稱對手進攻線少了兩名大將，打趣道「呢鋪仲唔贏」，搞笑過後才道出無奈的真相。

包尾大幡挑戰「一哥」，到底勝算是否如「三哥」所言，「你今日贏嘅機會係零」？韋達（Chris Wilder）在賽前記者會接受提問，聽到有記者說奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）養傷，未待問題完結已經笑開懷，「咁樣咪易打好多？場波出奇咁易踢，作客贏波囉」。他更着記者提多一名曼城傷兵，聽到阿古路的名字，「再易啲喎咁。佢兩個一齊唔出，曼城狀態立即插水」。

曼聯防守鬆散老問題再現 禁區7人回防睇多過踢

勇挫曼聯，人也醒神了（錫菲聯twitter）

韋達繼續提到，曼城上場大炒西布朗5：0，當時為電視台評述的名將沙華治（Robbie Savage）說「韋達如果有睇，佢點防曼城」。韋達道出無奈真相，「佢話佢有計喎，於是我text佢『喂，我無計呀，你教吓我』」，坦言實在沒有頭緒該如何防守曼城，只能鼓起勇氣嘗試。

前列齊失分 曼聯爆冷不敵錫菲聯 李城逼和愛華頓

阿古路又傷，不過曼城今季不再依賴他。（Getty Images）

他直言不妨對曼城主帥哥迪奧拿坦白，「點樣防3個、4個、6個甚至8個前鋒，我諗無人答得出。曼城進攻嗰陣，陣式咁多變化，惟有盡做」。

迪布尼腿筋受傷，預料休戰1個月。（Getty Images）

錫菲聯上場對曼聯，一度被扳平，最後把握「紅魔鬼」防守失誤，再次領先，力保勝果。韋達直言麾下信心大增。縱然明知對曼城凶多吉少，仍會盡力作戰。錫菲聯現時僅得8分，距離安全線尚有10分之多。曼城則已連勝7仗聯賽，現積41分，不僅較次席的同市死敵曼聯多1分，且少踢1場。

英超第20輪戰果：

+ 4 + 4 + 4

英超第21輪賽程：