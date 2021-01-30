棒球｜GameStop之亂波及紐約大都會　富豪班主惹公憤球迷揚言杯葛

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-01-30 17:38

美股GameStop散戶挾爆大戶淡倉令全球譁然，MLB球隊紐約大都會班主、「美國對沖基金之王」科恩（Steve Cohen）在今日（30日）忽然停用自己的Twitter帳號，因他近日也捲入「GameStop之亂」，成為了網民攻擊的目標。

GameStop股價走勢可謂創出股壇歷史新一頁，股價在周五（29日）收報325美元，全周飆升400%，券商限制「炒風」卻惹來「恰」散戶的眾怒。

美股GameStop美國散戶「挾淡倉」取得了成功，令大戶相繼投降。（GettyImages）

億萬富翁科恩：混口飯吃而已

在去年11月入主大都會、素有「美國對沖基金之王」的科恩是對沖基金億萬富豪，他目前有大筆資金正在沽空GameStop，因而引起外界議論。

科恩更與網路名人Dave Portnoy在Twitter開戰，事緣科恩的基金在「GameStop之亂」虧損近15%，而網路交易平台羅賓漢（Robinhood）曾一度暫停散戶購買特定股票，Dave Portnoy咬定科恩等富豪在背後搞鬼以減少自己損失。「這些對沖基金與大老闆打敗仗，Robinhood就禁止我們散戶繼續交易，向來只有他們可以追殺，但我們就不可以。」

去年成為大都會班主的科恩，是對沖基金億萬富豪，在「GameStop之亂」因發言成為網友攻擊目標。（網上圖片）

科恩在Twitter回應前者說：「我不知幾時得罪過你，我只是跟你們一樣混口飯吃而已。」這句話不僅惹怒了網民，連現任球評、前球員Boomer Esiason都揚言會抵制大都會的比賽。科恩更被網路論壇reddit網友嘲笑：「大家別欺凌他了，他只是個想混口飯吃的億萬富翁。」

網民發現科恩在今日停用了個人Twitter帳號。（截圖）

惹球評人反感 以後不看大都會比賽

不過Dave Portnoy也講了公道話，表示至少該MLB班主還肯出來回應，勝過那些不敢出聲的華爾街大亨。但球評人Boomer Esiason則持相反看法，他認為科恩此時還敢出來辯解簡直是無恥，「我不想再看到你說話了，你這高坐在對沖基金王座上的億萬富翁，收聲吧。你令我作嘔，我對天發誓絕不再去看大都會的比賽。」

科恩在接手大都會後，活躍於社交媒體拉攏球迷，曾在Twitter問：「你們對哪位未獲續約球員最有興趣？」。（GettyImages）

科恩不久前還豪言要整頓球隊爭冠，球迷在他關閉帳號後嘲笑道：「他的Twitter進了60天傷兵名單。」美媒指科恩很可能只是暫避風頭，過一陣子便會重啟帳號。

去年9月美國《福布斯》雜誌公布全美前400位富豪名單中，身價達145億美元的科恩名列第36位，財力相當雄厚，難怪「混口飯吃」惹來民眾反感。