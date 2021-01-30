【英超】紐卡素經歷9場不勝後終報捷　作客兩球力克愛華頓

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-01-30 22:42

英超第21輪周六頭場，愛華頓主場迎戰紐卡素，客軍「喜鵲」今仗氣勢不錯，上半場已有不少具威脅攻勢，可惜同樣無功而還。紐卡素箭頭卡林威爾遜換邊後錯過大好機會，幸好該名英格蘭前鋒及後連下兩城，紐卡素經歷9戰不勝後，終於一洗頹氣。

紐卡素狀態低迷，英超9場不勝，不經不覺已跌至聯賽榜第16位，與降班區域只差6分，今仗作客第7位的愛華頓，力爭終止最近的頹勢。

布魯士與安察洛堤兩大經驗老到的名帥今仗交手。（路透社）

「喜鵲」今仗反客為主，上半場有不少具威脅攻勢，紐卡素中場舒維爾禁區內起腳，愛華頓稍稍改變方向，射門僅僅柱邊斜出。紐卡素再接再厲，卡林威爾遜接應傳中頭槌攻門，愛華頓門將比克福特伸手欲擋出皮球不果，可惜過不了門楣，兩軍在上半場互無紀錄。

愛華頓中場大腦哈美斯洛迪古斯今仗正選披甲。（路透社）

紐卡素換邊後再有黃金機會，卡林威爾遜接應隊友直線撕破「拖肥糖」防線，單刀面對比克福特起腳一射，惟同樣柱邊出界，錯過打開紀錄的黃金機會。

紐卡素的努力並沒有白費，戰至下半場中段，舒維爾開出角球，卡林威爾遜擺脫對手嚴防，無人看管頭槌跳頂，攻門角度十分刁鑽，比克福特飛到盡欲救無從，網仔入網，紐卡素在73分鐘終打破僵局。

愛華頓全軍壓前，希望盡早收復失地，追平不果，更在補時階段再失一球，卡林威爾遜面對比克福特輕鬆射成2：0，93分鐘奠定勝局，結束9場不勝的頹勢，取得2021年首場聯賽勝仗。

多次嘗試後，卡林威爾遜終靠一記頭槌建功。（路透社）

英超第21輪賽程（按圖放大）：