【英超】曼聯悶和阿仙奴兩場不勝　卡雲尼連環失機　挪威金童首演

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-01-31 10:44

重返爭標行列的曼聯今晨（31日）在英超作客走勢凌厲的阿仙奴，兩軍終互無紀錄。 雖然沒有入球，但兩支勁旅踢得甚有火藥味，般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）一個動作，更惹來名宿史高斯（Paul Scholes）批評。

阿仙奴雖有新援奧迪加特可列後備，但賽前傳出壞消息，表現大勇的小將布卡約沙卡（Bukayo Saka）因肌肉不適缺陣，連同基蘭泰亞尼及剛剛回國、正隔離中的隊長奧巴美揚均缺陣。曼聯相較上仗敗予錫菲聯一仗作出5個輪換，包括收起表現遭狠批的安東尼馬迪爾，由卡雲尼與拉舒福特合作攻堅。

奧迪加特（左一）外借至阿仙奴後，即進入大軍名單。（Getty Images）

兵工廠挾着近6場聯賽獲5勝1和的強勁走勢，在主場迎戰紅魔鬼，上半場成為較主動的一方，拿卡錫迪一次頭槌及尼高拉斯比比的射門都曾構成威脅。曼聯亦有近磅射門，中場費特把握角球攻勢被解圍不遠起腳抽射，阿仙奴門將利奴以一記姿勢滿分的凌空撲救保住不失：般奴費南迪斯一次罰球直射，亦被大衛雷斯頂出底線化解。

+ 6 + 6 + 6

費南迪斯遭侵犯疑報復 史高斯：我都試過

上半場甚有火藥味，更出現爭議一幕。13分鐘，薛迪索拉斯侵犯般奴費南迪斯，兩人因而口角，薛迪索拉斯被主裁判奧利華出示黃牌警告。然而事情未就此結束，兩分鐘後，般奴費南迪斯疑侵犯持球的格列沙加，踩向對方後腳，當時奧利華未有出示黃牌，但VAR曾翻看片段，檢查是否有需要以紅牌處罰，最終未有任何行動。

擔任評述的曼聯名宿史高斯直言，認為般奴是以格列沙加作發洩對象：「我也有過幾次這樣的經歷！很明顯的，般奴被薛迪索拉斯侵犯後很不滿，這種情況下，你很容易因為太憤怒而想將不滿發洩在別人身上……他很幸運，連黃牌都沒有，但這記犯規很礙眼，直接踩到沙加後小腿，般奴最終沒有任何後果，實在幸運。」

般奴費南迪斯疑從後踩向格列沙加，最終未有被處分。（twitter）

卡雲尼兩度浪費機會 拿卡錫迪罰球中楣

下半場戰況變化不大，但卡雲尼有兩次黃金機會都白白浪費——58分鐘，盧基梳爾橫傳到門前，在小禁區頂接應的卡雲尼撞射卻柱邊出界；這名烏拉圭前鋒完場前接應雲比沙卡右路傳中，門前表演車身窩利，卻又一次未能命中目標。

阿仙奴有拿卡錫迪罰球直射中楣彈出，其後伊美路維右路窄角度近射亦遭迪基亞撲出，末段調入奧迪加特作英超首演，亦未有足夠時間予這位挪威中場發揮，兩軍終戰成0：0。曼聯兩場不勝後仍列第2位，但在多賽一場下落後榜首的曼城3分。

卡雲尼有兩次黃金機會都未能把握。（Getty Images）

英超第21輪直播賽程（按圖放大）：