【英超】沙拿梅開二度領軍3：1挫韋斯咸　利物浦重返第三

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-01 08:59

「有得落場邊個想被換出」，每個職業球員相信也希望踢足全場，被調離場或許有點微言，正如利物浦的副隊長占士米拿，該名紅軍老將被換出時當然有點不滿，場邊與領隊高普「正面交鋒」。不過，一球泯恩仇，原來是一場誤會，二人的緊張氣氛當粉筆字抹掉，最終利物浦作客以3：1擊敗韋斯咸。

今季戰績穩步上揚的韋斯咸，主場迎戰衛冕冠軍利物浦，兩軍開賽前排第4及第5位，今仗成為名符其實的「爭四大戰」。

由莫耶斯領軍的「鎚仔幫」，今仗繼續以慣常的陣容出戰，查洛保雲﹑迪格蘭賴斯及蘇錫克依舊正選登場，不少球迷期待的連格卻連大軍名單亦不入。利物浦的中堅荒問題依然未解決，隊長佐敦軒達臣再度移後，夥拍拿達利菲臘斯扼守中路，沙迪奧文尼及法明奴先列後備，由沙拿及奧歷治掛帥。

沙拿今仗梅開二度，領利物浦3：1擊敗韋斯咸。（路透社）

兩軍上半場未有太大威脅的攻門，互無紀錄返回更衣室。高普換邊後作出調動，換出副隊長占士米拿，由小將居迪斯鍾斯入替，該名老將對高普的決定有怨言，更在場邊隨即投訴。高普爸爸上身，擁着米拿試圖「呵返」對方。

占士米拿下半場中段被調離場，由小將居迪斯鍾斯入替。（路透社）

占士米拿的不滿在換出後已成過眼雲煙，事關居迪斯鍾斯即有建樹，助攻沙拿切入大位左腳抽射破網，57分鐘打破僵局。鍾斯交助攻，再度證明聽高普的說話，跟高普的方向走，入球自然來，占士米拿也深明這一點，所以立即「親親Daddy」，與高普在場邊擁抱慶祝。

雖然占士米拿對被換出有點不滿，當球隊建功將一切不滿拋諸腦後。（Twitter截圖）

利物浦隨後以一記教科書式的反擊擴大優勢，韋斯咸的角球攻勢，利物浦球員解圍，阿歷山大阿諾特大腳傳給左路的沙基利，再準繩地傳到沙拿的腳下，該名埃及球星禁區內近門一控一射入網，68分鐘梅開二度。紅軍在末段以小組入滲再破「鎚仔幫」的防線，法明奴與張伯倫撞牆後，再橫傳韋拿杜姆撞射破網，錦上添花，利物浦84分鐘領先至3：0。

大局已定，韋斯咸完場前收穫「安慰獎」，戴臣門前建功，為球隊「破蛋」，最終以1：3不敵利物浦，聯賽6場不敗走勢告終。

法明奴造就韋拿杜姆錦上添花。（路透社）

班福特發威 領列斯聯反勝李斯特城

原本排第3位的李斯特城，主場迎戰列斯聯，哈維班尼斯與占士麥迪臣合力炮製首個入球，上半場13分鐘先開紀錄，但李城的領先僅維持兩分鐘，班福特造就達拉斯射入追平一球。戰至下半場中後段，班福特左腳轟入一球掛網波，助列斯聯70分鐘反超前。這名列斯聯尖刀末段再交助攻，由積夏里遜奠定勝局，列斯聯以3：1反勝李斯特城。

李城失分，以39分跌落第4位，而利物浦則以1分反壓李城升上第3，再度重遇宿敵曼聯，「雙紅」相距只差1分。